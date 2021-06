Ο Ντοναρούμα υπογράφει στην Παρί και φεύγει δανεικός (pic)

Η Παρί Σεν Ζερμέν τα βρήκε σε όλα με τον Τζίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος θα μεταβεί στο Παρίσι για υπογραφές κι έπειτα θα παραχωρηθεί δανεικός σε κάποια ομάδα.

Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα θεωρείται δικαίως ως ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες όχι μόνο στην Ιταλία, αλλά στον κόσμο. Στη Μίλαν έκαναν ό,τι περνούσαν από τα χέρια τους προκειμένου να τον διατηρήσουν στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν.

Ωστόσο, ο Ιταλός πορτιέρε είχε πάρει την απόφασή του και ήθελε να αποχωρήσει άμεσα από το Μιλάνο. Αρκετές ήταν οι ομάδες που είχαν εκφράσει ενδιαφέρον όπως οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γιουβέντους, Μπαρτσελόνα και Παρί Σεν Ζερμέν.

Οπως φαίνεται σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα, οι Παριζιάνοι τελικά κατάφεραν να κερδίσουν την υπογραφή του. Ο σύλλογος του Νάσερ Αλ-Κελάιφι, τα βρήκε σε όλα με τον 22χρονο κίπερ και το μόνο που απομένει είναι να πέσουν οι υπογραφές.

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως ο Ντοναρούμα τον πρώτο χρόνο δεν θα μείνει στην Παρί, αλλά θα παραχωρηθεί δανεικός.

Μάλιστα υπάρχουν τρεις ομάδες που εξετάζουν τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή και αυτές είναι οι Ρόμα, Γιουβέντους και Μπαρτσελόνα, με τους «μπιανκονέρι» να έχουν ένα ελαφρύ προβάδισμα.

Paris Saint-Germain agree deal with Gianluigi Donnarumma.

May loan Italy international to another club for first season of contract. https://t.co/MRU3pyh6iF pic.twitter.com/cSQToU9jUE