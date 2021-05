Ο Χακίμι τα έβαλε με την ΕΑ Sports γιατί δεν τον έβαλε στην κορυφαία ομάδα της σεζόν (pics)

Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η EA Sports FIFA ανακοίνωσε την κορυφαία ομάδα της σεζόν για την Serie A. Ωστόσο, το αξιοσημείωτο αυτή τη φορά είναι πως δεν συμπεριλήφθηκαν αρκετοί παίκτες της Ίντερ, παρά το γεγονός ότι οι «νερατζούρι» στέφθηκαν πρωταθλητές. Για την ακρίβεια μόνο οι Λαουτάρο, Λουκάκου Ντε Βρι και Σκρινιαρ συμπεριλήφθηκαν στην Team Of The Season.

Αυτό έκανε έξαλλο τον 22χρονο αμυντικό της Ίντερ, Ασράφ Χακίμι ο οποίος τα έβαλε με την EA, καθώς θεωρεί ότι άξιζε να βρίσκεται σε αυτήν την ομάδα.

«Τι αστείο που είναι! Αν έχετε κάτι μαζί μου, τότε ελάτε να μου το πείτε. Αυτά είναι…μην πω. Ευχαριστώ», ανέφερε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Achraf Hakimi wasn’t named in FIFA’s Serie A Team of the Season and he didn’t hold back pic.twitter.com/JxYwXjKZhp

