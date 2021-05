Κόντρα στην Αταλάντα το βράδυ της Τετάρτης μπορεί να μη σκόραρε και αυτό να το έκαναν οι Κουλουσέφσκι και Κιέζα για να έρθει η κούπα για την «Γηραιά Κυρία».

Παρ' όλα αυτά ο Κριστιάνο είχε τα δικά του highlights με το τρομερό κοντρόλ με το στήθος στον αέρα και την τακουνιά που λίγο έλειψε να γίνει ασίστ σε εκπληκτικό γκολ, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Cristiano Ronaldo has scored in 84 percent of the finals he's won. pic.twitter.com/TygGenkdqo

— TeamCRonaldo. (@TeamCRonaldo) May 19, 2021