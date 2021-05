Ο CR7 κατέκτησε ακόμα ένα τρόπαιο στη θητεία του στην Γιουβέντους μετά και το 2-1 επί της Αταλάντα το βράδυ της Τετάρτης.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης έκανε μια από τις... γνωστές του πτήσεις, όχι όμως για να πάρει κεφαλιά, αλλά για να στοπάρει με το στήθος!

Παράλληλα, λίγο έλειψε να φτιάξει ένα απίστευτο γκολ με τρομερή τακουνιά στην κίνηση, όμως, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι ...

Ronaldo switching off gravity again pic.twitter.com/XrGeICXYCZ

The backheel from Ronaldo

What a goal this would have been! pic.twitter.com/uvcwY18kkA

— ESPN FC (@ESPNFC) May 19, 2021