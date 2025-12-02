Η Γιουβέντους έβγαλε την υποχρέωσή στο Τορίνο απέναντι στην Ουντινέζε, επικράτησε 2-0 και σφράγισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας.

Πρόκριση χωρίς να... ιδρώσει πανηγύρισε η Γιουβέντους. Σκοράροντας από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο οι Μπιανκονέρι έκαμψαν με 2-0 την αντίσταση της Ουντινέζε και πέρασαν στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ιταλίας, εκεί όπου περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Βερόνα-Αταλάντα.

Τον δρόμο της νίκης άνοιξε ο Ντέιβιντ στο 23΄με όμορφο πλασέ στη γωνία, στο 34΄σκόραρε ξανά ένα υπέροχο γκολ σε μια περίεργη φάση που ακυρώθηκε μέσω VAR.

Μετά από χρήση της τεχνολογίας άλλωστε το γκολ δεν μέτρησε ποτέ, όμως στην εικόνα που επέλεξαν να δημοσιεύσουν φαίνεται πως το καρέ δεν ελέγχει τον τελευταίο αμυντικό της Ουντινέζε, προκαλώντας ερωτηματικά για το αν ο Καναδός ήταν πράγματι σε θέση οφσάιντ!

Σε κάθε περίπτωση η Γιουβέντους κλείδωσε το ματς στο β΄μέρος με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Λοκατέλι (68΄) και πήρε το εισιτήριο για τους «8» του Coppa Italia, εκεί όπου περιμένει μια εκ των Βερόνα ή Αταλάντα.