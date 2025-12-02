Ο Χρήστος Μουζακίτης αναδείχτηκε σε Golden Boy Web, αφήνοντας πίσω του oυρά εκατομμυρίων και λάμψης στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα!

Ο Χρήστος Μουζακίτης έχει από χθες το βράδυ στα χέρια του το βραβείο του Golden Boy Web. Σε λαμπερή εκδήλωση που έγινε στο Τορίνο και συγκεκριμένα στο Museo Nazionale dell'Automobile ο νεαρός μέσος έγινε ο πρώτος Έλληνας που διακρίνεται στην εν λόγω ψηφοφορία.

Η συγκεκριμένη ψηφοφορία διενεργείται από την ηλεκτρονική σελίδα της tuttosport. Ο μέσος των νταμπλούχων Ελλάδας συγκέντρωσε σχεδόν 473.000 ψήφους στα τέσσερα στάδια (ίσο με το 39% όλων των ψήφων), ξεπερνώντας τον περσινό νικητή, τον Τούρκο παίκτη της Γιουβέντους, Κενάν Γιλντίζ (σχεδόν 386.000 ψήφους, ίσο με 31,8%).

Συνολικά μοιράστηκαν 1.212.819 ψήφοι (σε πλαίσιο τεσσάρων γύρων) με τον 19χρονο να καταφέρνει να ρίξει στο... καναβάτσο τους αντιπάλους του.

Σύμφωνα με το transfermarkt, ο Μουζακίτης έχει χρηματιστηριακή αξία 15.000.000 ευρώ.

Ο Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους κοστολογείται στα 75.000.000 ευρώ, ο Αρντά Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης στα 60.000.000 ευρώ, ο Μπέλινγκχαμ της Ντόρτμουντ στα 30.000.000 ευρώ κι ο Ντεσιρέ Ντουέ της Παρί Σεν Ζερμέν στα 90.000.000 ευρώ.

Αναλυτικά το πώς μοιράστηκαν οι ψήφοι στο Golden Boy Web στον 4ο μόνο γύρο:

Μουζακίτης: «Δεν ξέρω ποιο είναι το ταβάνι μου»

«Μιλάμε γι' απίστευτη στιγμή. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος. Ευχαριστώ όσους με ψήφισαν όποιον με στηρίζει. Δεν ξέρω πότε θα φύγει από τα χέρια μου και πότε θα φύγει από το κρεβάτι μου. Είναι το βραβείο που θα κοιμάμαι σίγουρα μαζί του τις επόμενες μέρες. Δεν μπορώ να διευκρινίσω το ταβάνι μου, εύχομαι να είναι πολύ μεγαλύτερα πράγματα κι εξαρτάται αποκλειστικά από μένα».