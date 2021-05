Αποχωρεί από την Ίντερ ο Κόντε, φαβορί ο Γκατούζο (pic)

Μπορεί η Ίντερ να στέφθηκε πρωταθλήτρια, ωστόσο η επόμενη μέρα φαντάζει δύσκολη. Και ιδιαίτερα για τον Αντόνιο Κόντε, ο οποίος εξετάζει πολύ σοβαρά την αποχώρησή του από τους «νερατζούρι».

Οπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Λούκα Μπομπλάνο, ο Κόντε φέρεται να μην συμφωνεί με το πλάνο που έχει η διοίκηση της Ίντερ. Συγκεκριμένα είναι κάθετος με τις περικοπές μισθών αλλά και τις μειώσεις στις μεταγραφές.

Παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται σε έναν χρόνο, ο Αντόνιο Κόντε ενδέχεται το προσεχές καλοκαίρι να υπογράψει το «διαζύγιο» με τους «νερατζούρι».

Φαβορί για την αντικατάστασή του είναι ο Τζενάρο Γκατούζο. Ο άλλοτε άσος της Μίλαν θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Νάπολι και σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, έχει ξεκινήσει ήδη συζητήσεις με την Ίντερ.

According to Momblano,

Antonio Conte will leave Inter at the end of the season. Gattuso is one of the candidates to replace him at Inter. Via @juventibus & @Elvin_JFC

— JuveFC (@juvefcdotcom) May 17, 2021