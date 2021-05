Ο Λουκάκου σκόραρε από την άσπρη βούλα στην ήττα (3-2) της Ίντερ από την Γιουβέντους το απόγευμα του Σαββάτου και έστειλε το μήνυμά του με τον πανηγυρισμό που έκανε με τον Χακίμι.

Ο δεξιός μπακ των «νερατζούρι» υποδύθηκε τον αστυνομικό και ο Βέλγος έβαλε τα χέρια πίσω από την πλάτη σαν να του είχαν τοποθετηθεί χειροπέδες.

Με αυτό τον τρόπο θέλησε ν' αστειευτεί για όσα γράφτηκαν για το πάρτι που έκανε, από το οποίο οι παρευρισκόμενοι έχοντας ξεπεράσει το ωράριο ελεύθερης μετακίνησης στην Ιταλία, τιμωρήθηκαν με 400 πρόστιμο ο καθένας...

Then Achraf Hakimi arrests him pic.twitter.com/r19nwADk9T

Romelu Lukaku levels for Inter!

Lukaku makes no mistake from the penalty spot!

Juventus 1-1 Inter pic.twitter.com/BVu5j07Uej

