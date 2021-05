Ενα πέναλτι, ένας θάνατος και ο πιο βαθύς ποδοσφαιρικός λυγμός του Χούλιο Σέσαρ Φαλσιόνι

Καθώς τα ξημερώματα της Κυριακής, o Χούλιο Σέσαρ Φαλσιόνι σήκωνε το κεφάλι και κοιτούσε δακρυσμένος τον ουρανό, η αφιέρωσή του στην Αντα Αντέλα μετατρεπόταν σε έναν τεράστιο λυγμό. Ενα βαθύ πνιχτό κλάμα με αφορμή μία στιγμιαία χαρά, αλλά με αιτία μία λύπη που θα τον συντροφεύει για το υπόλοιπο της ζωής του. Ενα πέναλτι, μίας πρόκριση και ο αποχωρισμός στην αγαπημένη του σύζυγο. Μία εικόνα που ξεπερνάει όλες τις ανοησίες των Κινέζων για τις περιγραφές των 1.000 λέξεων. Γιατί τα λίγα λεπτά του συναισθηματικού ξεσπάσματος του Φαλσιόνι, είναι μία ολόκληρη ζωή γύρω από το παιχνίδι και το αντίστροφο, καθιστώντας τα ένα και το αυτό.

More than a game!

Outpouring of emotion from Julio Falcioni, not only has he converted Independiente into contenders again, they've won on penalties tonight just a few days after the death of his wife of 40+ years

? https://t.co/5AubkkTtEI

— Pibe de Barrio / La Bombobox ? (@PibedeBarrioArg) May 16, 2021