Ο Μπουφόν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Γιουβέντους (pic)

Τέλος εποχής στην κοινή πορεία της Γιουβέντους με τον Τζιανλουίτζι Μπουφόν, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω των δηλώσεων που πραγματοποίησε στο «Bein Sports».

«Νομίζω ότι έχω δώσει τα πάντα για την Γιουβέντους κι έχω λάβει τα πάντα. Έχουμε φτάσει όμως στο τέλος ενός κύκλου και το καλοκαίρι θα αποχωρήσω», τόνισε χαρακτηριστικά ο πολύπειρος κίπερ.

Ο Μπουφόν επέστρεψε στη «Γηραιά Κυρία» το 2019, και είχε σκοπό να παραμείνει σε αυτή αλλά και την ενεργό δράση μέχρι το καλοκαίρι του 2022. Με τα χρώματά της έχει καταγράψει συνολικά 683 συμμετοχές. Ωστόσο, τα πράγματα εξελίχθηκαν διαφορετικά. Φέτος, ο χρόνος συμμετοχής του ήταν περιορισμένος κι αυτό τον οδήγησε να πάρει την απόφαση να αποχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι από την Γιουβέντους.

Πάντως, στις δηλώσεις του ο Ιταλός πορτιέρε δεν ξεκαθάρισε αν θα βάλει τέλος στην καριέρα του ή όχι. Αν του γίνει μία πρόταση, όπως λέει, από ένα ακόμα μεγάλο κλαμπ, είναι πολύ πιθανό να πει το «ναι» και να συνεχίσει και του χρόνου.

Gianluigi Buffon will leave Juventus at the end of the season. [Bein Sports via @fraporzio95] #Juventus pic.twitter.com/ipwUQtp3cT

— RouteOneFootball (@Route1futbol) May 11, 2021