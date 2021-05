Ο Ρονάλντο αντί για προπόνηση πήγε να αγοράσει Ferrari (pic)

Κανονικά ο Πορτογάλος αστέρας θα έπρεπε να ήταν μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του και να προετοιμάζεται για τον αγώνα του πρωταθλήματος με την Σασουόλο (12/05, 21:45).

Ωστόσο, ο «CR7» συνοδευόμενος από τον πρόεδρο της Γιουβέντους Αντρέα Ανιέλι αλλά και τον Τζον Ελκάν, CEO της Exor που είναι η εταιρεία που κατέχει το πλειοψηφικό πακέτο των «μπιανκονέρι», επισκέφθηκαν εργοστάσιο της Ferrari στο Μαρανέλο.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «Calciomercato.com», ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε εντυπωσιασμένος από το θέαμα και αποφάσισε να αγοράσει και μία Ferrari.

C + CR7 C#essereFerrari @Charles_Leclerc @Cristiano @Carlossainz55 pic.twitter.com/Qmc1fyi8Um

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) May 10, 2021