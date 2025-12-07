Δείτε την ώρα και τα κανάλια μετάδοσης των πιο σημαντικών σημερινών (7/12) παιχνιδιών στις ευρωπαϊκές λίγκες.

Αρκετά ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το σημερινό (7/12) μενού στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ φυσικά ακολουθεί εβδομάδα με Champions, Europa και Conference League.

Η αρχή γίνεται από την Premier League, όπου στις 16:00 η «ελληνική» Μπράιτον των... άτυχου και τραυματία Στέφανου Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα, υποδέχεται τη Γουέστ Χαμ (Novasports Premier League). Την ίδια ώρα στην Ιταλία, η Ρόμα έχει εκτός έδρας αποστολή στην έδρα της Κάλιαρι (Cosmote Sport 2).

Μεταφερόμαστε στη La Liga, με τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα να ψάχνει νίκη στο πρωτάθλημα εδώ και ένα μήνα και να δοκιμάζεται στο γήπεδο της Βαλένθια (17:15, Novasports 1). Στις 18:30 έχουμε το μίνι Λονδρέζικο ντέρμπι της Φούλαμ με την Κρίσταλ Πάλας (Novasports Premier League).

Το μεγάλο ματς της ημέρας είναι στη Νάπολη, όπου η πρωταθλήτρια περιμένει τη Γιουβέντους στις 21:45 (Cosmote Sport 2), ενώ η βραδιά κλείνει με τη Ρεάλ Μαδρίτης να υποδέχεται την πάντα επικίνδυνη Θέλτα (22:00, Novasports 1).

