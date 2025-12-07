Δείτε την ώρα και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αγώνων της Κυριακής (7/12).

Πλούσιο είναι το σημερινό (7/12) αθλητικό μενού σε Ελλάδα και Ευρώπη, με σπουδαία ματς τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στη Stoiximan GLB.

Εν αρχή υπάρχει από νωρίς (13:00, ΕΡΤ 2) το ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και την ΑΕΚ στο μπάσκετ, ενώ αργότερα (16:00, ΕΡΤ2), ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Πανιώνιο, όλα αυτά στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής.

Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, έχουμε και εκεί μεγάλο ματς, καθώς οι δυο «μεγάλοι» της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ και Άρης, τίθενται ξανά αντιμέτωποι για τη Stoiximan Superleague, μετά τη μάχη τους και στο Κύπελλο. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στην Τούμπα στις 19:30 (Novasports Prime).

Νωρίτερα βέβαια (17:00, Novasports 2) ο Αστέρας περιμένει στην Τρίπολη τον Λεβαδειακό, ενώ λίγο αργότερα στη Λάρισα, η ΑΕΛ Novibet φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό (17:30, Cosmote Sport 1). Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνει η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο στη Ν. Φιλαδέλφεια (21:00, Cosmote Sport 1).

Τώρα όσον αφορά τα της Ευρώπης, φυσικά τα βλέμματα πηγαίνουν στη Serie A, όπου η πρωταθλήτρια Νάπολι αντιμετωπίζει τη Γιουβέντους (21:45, Cosmote Sport 2). Ωστόσο νωρίτερα, η Μπράιτον των -τραυματία- Τζίμα και Κωστούλα περιμένει τη Γουέστ Χαμ (16:00, Novasports Premier League) και η Βαλένθια τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα (17:15, Novasports 1).

Εξίσου ενδιαφέρον και το μίνι Λονδρέζικο ντέρμπι Φούλαμ - Κρίσταλ Πάλας (18:30, Novasports Premier League), ενώ η βραδιά κλείνει στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ να παίζει με τη Θέλτα (22:00, Novasports 1).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας