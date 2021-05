Η Γιουβέντους προσφέρει στην Μπαρτσελόνα τον Μπεντανκούρ για να πάρει πίσω τον Πιάνιτς

Ο Πιάνιτς, ένα χρόνο μετά από την έλευσή του στην Μπαρτσελόνα, δύσκολα θα συνεχίσει την καριέρα του στους «μπλαουγκράνα». Ο Βόσνιος διεθνής μέσος μετράει μόλις 28 παιχνίδια στα πόδια του τη φετινή σεζόν, χωρίς γκολ και ασίστ. Η εικόνα του έχει απογοητεύσει τους ιθύνοντες του συλλόγου, οι οποίοι αποφάσισαν να τον βγάλουν στο «σφυρί» το προσεχές καλοκαίρι.

Αυτό θέλουν να το εκμεταλλευτούν στην Γιουβέντους και να διορθώσουν το περσινό τους λάθος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ισπανικό Μέσο «RAC 1», οι «μπιανκονέρι» θέλουν την επιστροφή του Μίραλεμ Πιάνιτς στο Τορίνο και για να το πετύχουν αυτό προσφέρουν στην Μπαρτσελόνα, ως έμψυχο αντάλλαγμα, τον Ροντρίγκο Μπεντανκούρ.

Ο 23χρονος Ουρουγουανός μέσος δεν υπολογίζεται για τη νέα σεζόν και η «Γηραιά Κυρία» είναι πρόθυμη να τον «θυσιάσει» προκειμένου ο Πιάνιτς να φορέσει και πάλι την φανέλα της Γιουβέντους.

