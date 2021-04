Οι οπαδοί της Μίλαν τα έβαλαν με τον Ντοναρούμα επειδή γελούσε με τον Ρέινα μετά την ήττα από τη Λάτσιο (pic)

Η Μίλαν γνώρισε την ήττα με 3-0 από την Λάτσιο και πλέον κινδυνεύει να χάσει και το Champions League. Οι οπαδοί των «ροσονέρι» ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένοι με την απόδοση της ομάδας τους αλλά ιδιαίτερα με τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος στο φινάλε πήγε να συζητήσει με τον πρώην συμπαίκτη του, Ρέινα σε χαρούμενο κλίμα.

Μάλιστα, δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι χαρακτήρισαν «αηδιαστική» την κίνησή του Ντοναρούμα, τονίζοντας πως θα πρέπει να αποβληθεί από τις προπονήσεις της ομάδας αλλά να αφαιρεθεί από αρχηγός.

Image: Juve target Gianluigi Donnarumma is laughing and joking with Pepe Reina following Milan's 3-0 defeat to Lazio. pic.twitter.com/KluUgsfDDT

— Forza Juventus (@ForzaJuveEN) April 27, 2021