Μίλαν: Σε συζητήσεις με τον Ζλάταν για νέο συμβόλαιο (pic)

Μπορεί στη Μίλαν να έχουν το μυαλό τους στις αγωνιστικές υποχρεώσεις αλλά και στο πως θα διατηρηθούν στην κορυφή της βαθμολογίας, ως στο τέλος της σεζόν, ωστόσο υπάρχουν κι άλλα ζητήματα.

Οπως αυτό της ανανέωσης του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Το συμβόλαιο του λήγει το καλοκαίρι και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει η παραμικρή συζήτηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Παρ' όλα αυτά, ο Πάολο Μαλντίνι με δηλώσεις του, αποκάλυψε πως επιθυμία των «ροσονέρι» είναι να παραμείνει ο Σουηδός σταρ και τη νέα σεζόν, τονίζοντας βέβαια πως ο Ζλάταν θα πάρει την απόφασή του, την τελευταία στιγμή.

«Είμαστε μια από τις πιο νεανικές ομάδες στην Serie A και η αλήθεια είναι πως χρειαζόμαστε έναν ηγέτη σαν τον Ζλάταν Ιμπραίμοβιτς. Προσπαθήσαμε να τον αποκτήσουμε το 2018 από τους Γκάλαξι. Μας είπε πως από το… σώμα του θα εξαρτηθεί αν εν τέλει υπογράψει την επέκταση του συμβολαίου. Αλλά αν είναι στην ίδια κατάσταση που είναι τώρα, τότε δεν βλέπω τον λόγο να μην συνεχίσει να αγωνίζεται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μαλντίνι.

Paolo Maldini confirmed today that AC Milan want to renew the contract of Zlatan Ibrahimovic, which will expire on 30 June - negotiations with Raiola will begin in the next months. AC Milan are also negotiating to extend the contracts of Calhanoglu and Donnarumma. #ACMilan

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 8, 2021