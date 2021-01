Ο Λουκάκου έφτασε τα 50 γκολ με την Ίντερ πιο γρήγορα απ' ότι ο Ρονάλντο (pic & vid)

Στο ματς με την Κροτόνε, μπορεί την παράσταση να έκλεψε ο Λαουτάρο Μαρτίνες με το χατ-τρικ που πέτυχε, ωστόσο Ρομέλου Λουκάκου με το γκολ που σκόραρε, έφτασε τα 50 συνολικά με τη φανέλα της Ιντερ σε 70 παιχνίδια και έγραψε ιστορία.

Μάλιστα, ο Βέλγος επιθετικός κατάφερε να φτάσει στο συγκεκριμένο αριθμό τερμάτων σε 70 αναμετρήσεις. Πιο γρήγορα κι από ότι το είχε κάνει ο Ρονάλντο. Το «Φαινόμενο» είχε χρειαστεί να παίξει 77 αγώνες, προκειμένου να φτάσει τα 50 γκολ με την Ίντερ.

Romelu Lukaku has scored 50 goals across all competitions in Italian football for Inter in just 70 games; the fastest player to ever reach that feat in the club's history.⁣

He's surpassed Ronaldo's record of 77 games. pic.twitter.com/ED425vmfCM

