Ιντερ - Κροτόνε 6-2: Πάρτι με εξάρα και κορυφή για τους «νερατζούρι» (vids)

Αν και στην αρχή δυσκολεύτηκε, καθώς έμεινε πίσω στο σκορ, η Ίντερ βρήκε τα ψυχικά αποθέματα έφτασε στην ανατροπή και κατέκτησε τους τρεις βαθμούς που την έφεραν στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Οι «νερατζούρι», συνεχίζουν με... σπασμένα τα φρένα καθώς πέτυχαν την όγδοη τους σερί νίκη στο πρωτάθλημα και πλέον με 36 βαθμούς βρίσκονται στην πρώτη θέση της Serie A, έχοντας ένα ματς περισσότερο από τη Μίλαν.

Η νίκη απέναντι στην Κροτνε οφείλεται κυρίως στον Λαουτάρο Μαρτίνες ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ αλλά και στον Ρομέλου Λουκάκου που τελείωσε τον αγώνα με ένα γκολ και μία ασίστ.

Η Ιντερ πάντως αιφνιδιάστηκε καθώς στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης, είδε την εστία της να παραβιάζεται. Μετά από έξυπνη κομπίνα κόρνερ, η μπάλα έφτασε στον Τζανελάτο ο οποίος πήδηξε ανενόχλητος στο ύψος της μικρής περιοχής, πήρε την κεφαλιά και νίκησε τον Χαντάνοβιτς, για το 0-1.

Οι γηπεδούχοι μετά το γρήγορο γκολ που δέχθηκαν, ανέβασαν ρυθμούς ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης. Τελικά, αυτό ήρθε στο 20’ μετά από άψογη συνεργασία των Λουκάκου – Μαρτίνες, με τον τελευταίο να εξαπολύει ένα δυνατό σουτ, φέρνοντας και πάλι το ματς στα ίσα. Οι «νερατζούρι» δεν σταμάτησαν εκεί στο 31’ πήραν για πρώτη φορά κεφάλι στο σκορ.

Ο Βιδάλ έκλεψε την μπάλα στη μεσαία γραμμή με τον Λουκάκου στη συνέχεια να δίνει στα αριστερά για τον Μπαρέλα, αυτός με την μία να σπάει στον Μαρτίνες και τον Μαρόνε άθελα να μπαίνει στην πορεία της μπάλας, στέλνοντας την στα δίχτυα της ομάδας του, για το 2-1.

Εκεί όπου φαινόταν ότι η Ίντερ ήλεγχε το παιχνίδι, ήρθε το άτσαλο μαρκάρισμα του Βιδάλ στον Ρέκα στο 33’ μέσα στην περιοχή. Ο ρέφερι της αναμέτρησης χρειάστηκε να εξετάσει τη φάση στο μόνιτορ, ώστε να δείξει τελικά την άσπρη βούλα. Ο Γκόλεμιτς ανέλαβε την εκτέλεση και με υποδειγματικό πλασέ, ισοφάρισε σε 2-2 όπου αυτό ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Με την έναρξη του δεύτερου 45λεπτου η Ίντερ βρήκε για τρίτη φορά τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα, με τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο Λουκάκου με τακουνάκι άφησε στον Μπρόζοβιτς, αυτός έδωσε στον Αργεντινό κι αυτός νίκησε τον Κόρντατζ, κάνοντας το 3-2 για την ομάδα του. Στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Λουκάκου έκανε το 4-2 ενώ στο 78’ ο Λαουτάρο Μαρτίνες πέτυχε χατ-τρικ, κάνοντας το 5-2.

Inter 3-2 Crotone (Lautaro Martinez with a brace) pic.twitter.com/dLvqjrAc2Y — InterVids (@VidsInter) January 3, 2021

Inter 5-2 Crotone (Lautaro Martinez gets his first hat-trick for Inter) pic.twitter.com/0V9m12MnuW — InterVids (@VidsInter) January 3, 2021

Inter 6-2 Crotone (Hakimi with another one) what a finish. pic.twitter.com/NT9xHBNo8n — InterVids (@VidsInter) January 3, 2021

Το κερασάκι στην τούρτα για τους «νερατζούρι» έβαλε ο Χακίμι στο 88ο λεπτό του παιχνιδιού με αριστερό διαγώνιο σουτ, διαμορφώνοντας το τελικό 6-2!

Lautaro receiving the match ball for his hattrick pic.twitter.com/3gJehDNcRT — InterVids (@VidsInter) January 3, 2021

Ιντερ: Χαντάνοβιτς, Σκρίνιαρ, Ντε Φράι, Μπαστόνι (81' Μπαστόνι), Χακίμι, Μπαρέλα (70' Γκαρλιαρντίνι), Μπρόζοβιτς, Βιδάλ (46' Σένσι), Γιανγκ (75' Νταρμιάν), Λουκάκου (75' Πέρισιτς), Μαρτίνες

Κροτόνε: Κόρντατζ, Μαρόνε, Γκόλεμιτς (85' Τζίτζι), Λουπέρτο (70' Μαγκαλάν) Περέιρα, Μολίνα (85' Μολίνα), Τζανελάτο, Ενρίκε, Ρέκα, Ριβιέρ (62' Σίμι), Μεσίας (86' Ρόγιας)