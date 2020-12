Στα... άκρα η σχέση Αταλάντα - Πάπου Γκόμες (pic)

Μετά το επεισόδιο που είχε με τον προπονητή της ομάδας Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, ο Πάπου Γκόμες ζήτησε τον Γενάρη να αποχωρήσει από την ομάδα με αποτέλεσμα να υπάρχει αναστάτωση το τελευταίο διάστημα στο εσωτερικό της ομάδας.

Το θέμα του Γκόμες απασχολεί την Αταλάντα εδώ και καιρό, με την διοίκηση πάντως να παίρνει όπως φαίνεται το μέρος του προπονητή, καθώς ο 32χρονος Αργεντινός άσος έμεινε εκτός αποστολής για τον αγώνα με την Ρόμα μετά από... κοινή απόφαση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

«Ο προπονητής σε συμφωνία με την διοίκηση αποφάσισαν να μην καλέσουν τον ποδοσφαιριστή Αλεχάντρο Πάπου Γκόμες, για λόγους τακτικής», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Πάντως, ο Γκόμες από τη μέρα που ανακοίνωσε πως σύντομα θα πει «αντίο» στους «μπεργκαμάσκι», ομάδες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του, όπως η Ίντερ του Κόντε.

I 23 atalantini convocati per #AtalantaRoma!

Check out our squad list for tomorrow!

⠀#SerieATIM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/f0JU53sFPu

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 19, 2020