Η Ίντερ προσφέρει τον Έρικσεν στην Αταλάντα για τον Πάπου Γκόμες

Στα σκοινιά είναι οι σχέσεις Πάπου Γκόμες και Αταλάντα, μετά το επεισόδιο που είχε ο 32χρονος Αργεντινός άσος με τον προπονητή της ομάδας Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

Ο έμπειρος μέσος τόνισε πως σύντομα αναμένεται να πει «αντίο» στους «μπεργκαμάσκι» και ήδη ομάδες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του. Ο συμπατριώτης του, Άνχελ Ντι Μαρία προσπαθεί να τον κάνει κάτοικο Παρισιού, ωστόσο το μεγάλο φαβορί για την υπογραφή του σύμφωνα με την «Corriere della Sera» είναι η Ίντερ.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα οι «νερατζούρι» είναι πρόθυμοι να προσφέρουν τον Έρικσεν στην Αταλάντα, προκειμένου αυτή να πειστεί και να παραχωρήσει ως αντάλλαγμα τον Αλεχάντρο Πάπου Γκόμες.

Ο Δανός μεσοεπιθετικός δεν βρίσκεται στα πλάνα του Κόντε κι έτσι προσπαθούν με διάφορους τρόπους να τον ξεφορτωθούν από το ρόστερ τους. Μένει να δούμε εάν η Αταλάντα, δεχθεί τους όρους και παραχωρήσει τον αρχηγό της με αντάλλαγμα τον Έρικσεν.

If Papu Gomez does leave Atalanta, then multiple reports suggest he doesn’t want to stray too far, so Inter or Milan are the main contenders, with Christian Eriksen a possible key https://t.co/3iBcnHzC6J #Atalanta #FCIM #ACMilan #MLS #Argentina #SerieA #UCL pic.twitter.com/nR6cEABMSf

— footballitalia (@footballitalia) December 15, 2020