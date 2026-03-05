Η Αταλάντα με γκολ στο 90' απέσπασε ισοπαλία 2-2 από τη Λάτσιο στο Ολίμπικο και η πρόκριση στον τελικό παραμένει ανοιχτή. Χιλιάδες οπαδοί των Λατσιάλι εναντίον της διοίκησης.

Η Λάτσιο προηγήθηκε δυο φορές στον ημιτελικό του Coppa Italia, όμως η Αταλάντα απάντησε ισάριθμες φορές, με το 2-2 να δίνει ελαφρύ προβάδισμα στους Μπεργκαμάσκι. Η ατμόσφαιρα ήταν... παράξενη, καθώς μόλις 5.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στο γήπεδο, την ώρα που χιλιάδες οπαδοί της Λάτσιο είχαν συγκεντρωθεί έξω από το στάδιο διαμαρτυρόμενοι κατά του προέδρου Κλαούντιο Λοτίτο. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο, ωστόσο η Λάτσιο κόντρα στη ροή του ματς πέτυχε το 1-0. Στο 47' ο Ντελε Μπασιρου συνδυάστηκε υπέροχα με τον Μαλντίνι και με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 1-0. Ωστόσο, η Αταλάντα απάντησε άμεσα, αφού ο Πάσαλιτς στο 51' έφερε το ματς στα ίσα. Στο 87' ο Ντία έδωσε προβάδισμα στη Λάτσιο, αλλά ο Μουσά στο 90' διαμόρφωσε το 2-2.