Λάτσιο - Αταλάντα 2-2: Η Αταλάντα έσωσε την παρτίδα στο 90'
Η Λάτσιο προηγήθηκε δυο φορές στον ημιτελικό του Coppa Italia, όμως η Αταλάντα απάντησε ισάριθμες φορές, με το 2-2 να δίνει ελαφρύ προβάδισμα στους Μπεργκαμάσκι. Η ατμόσφαιρα ήταν... παράξενη, καθώς μόλις 5.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στο γήπεδο, την ώρα που χιλιάδες οπαδοί της Λάτσιο είχαν συγκεντρωθεί έξω από το στάδιο διαμαρτυρόμενοι κατά του προέδρου Κλαούντιο Λοτίτο. Οι φιλοξενούμενοι είχαν τον έλεγχο, ωστόσο η Λάτσιο κόντρα στη ροή του ματς πέτυχε το 1-0. Στο 47' ο Ντελε Μπασιρου συνδυάστηκε υπέροχα με τον Μαλντίνι και με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 1-0. Ωστόσο, η Αταλάντα απάντησε άμεσα, αφού ο Πάσαλιτς στο 51' έφερε το ματς στα ίσα. Στο 87' ο Ντία έδωσε προβάδισμα στη Λάτσιο, αλλά ο Μουσά στο 90' διαμόρφωσε το 2-2.
Nem a semifinal da Copa Itália cessa os protestos contra Lotito na Lazio: mais um jogo de casa vazia e manifestação do lado de fora.pic.twitter.com/7vrkuBKvGp— Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) March 4, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.