Ο Πάπου Γκόμες μάλωσε με τον Γκασπερίνι και θέλει να αποχωρήσει από την Αταλάντα

Μετά από 251 παιχνίδια, 59 γκολ και 71 ασίστ, ο Πάπου Γκόμες είναι έτοιμος να αποχωρήσει από την Αταλάντα στην χειμερινή μεταγραφική περιόδο, όπως μετέφερε ο Ιταλός ρεπόρτερ Φαμπρίσιο Ρομάνο.

Οπως ανέφερε, ο 32χρονος μεσοεπιθετικός είχε έναν καυγά με τον προπονητή του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι στο ημίχρονο της αναμέτρησης με την Μίντιλαντ. Μάλιστα, ο Γκόμες φέρεται να είπε πως «όταν φύγω από την ομάδα, θα μάθετε την αλήθεια». O έμπειρος άσος μετέφερε το αίτημά του στην διοίκηση και πλέον βρίσκεται σε αναζήτηση του επόμενου σταθμού στην καριέρα του.

Μένει να δούμε ποια θα είναι η απόφαση των ανθρώπων του ιταλικού συλλόγου, καθώς ο Πάπου Γκόμες θεωρείται «σημαία» της Αταλάντα όλα αυτά τα χρόνια και σίγουρα η αποχώρησή του από το κλαμπ θα έχει επιπτώσεις...

Alejandro ‘Papu’ Gomez is set to leave Atalanta in January.

He had a fight with Gasperini during the half-time of the #UCL match against Mydtjlland. “When I’ll leave the club, you’ll know the truth”, he said.

Captain against manager. ‘Papu’ wants a new club #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 14, 2020