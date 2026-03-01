Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα από το 16΄, η Σασουόλο έδωσε συνέχεια στο νικηφόρο σερί επικρατώντας 2-1 επί της Αταλάντα που απομακρύνθηκε από την πρώτη εξάδα.

Ακόμα μια νίκη πανηγύρισε η Σασουόλο! Ακόμα κι αναγωνίζονται από το 16΄με δέκα παίκτες, οι Νεροβέρντι λύγισαν με 2-1 την Αταλάντα και την κράτησαν εκτός της πρώτης εξάδας. Η αποβολή του Πιναμόντι στο 16΄φαινομενικά αποτέλεσε βραχνά για τη Σασουόλο, η οποία ωστόσο κατάφερε να κάνει την έκπληξη.

Αρχικά στο 23΄ο Κονέ άνοιξε το σκορ, με τον Θόρστβεντ στο 69΄να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 2-0. Το μόνο που κατάφεραν οι Μπεργκαμάσκι ήταν να μειώσουν στο τελικό 2-1 στο 88΄με γκολ του Μούσα, παραμένοντας ωστόσο μακριά από τις ευρωπαϊκές θέσεις.