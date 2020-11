Μπενεβέντο - Γιουβέντους: Παύση στο 10' και «Adios Diego» προς τιμήν του Μαραντόνα (vid)

Η 9η αγωνιστική της Serie A είναι αποκλειστικά αφιερωμένη στον Ντιέγκο Μαραντόνα. Κι ως τέτοια, Μπενεβέντο και Γιουβέντους έπαυσαν τη ροή του παιχνιδιού, για να αποτίσουν τον δικό τους φόρο τιμής, στο μεγαλύτερο «10άρι» που γέννησε το ποδόσφαιρο και που δεν βρίσκεται πια εν ζωή.

Περίπου μισό λεπτό μετά τη συμπλήρωση του 10ου λεπτού, οι παίκτες των δύο ομάδων σταμάτησαν το ματς και άπαντες στο γήπεδο άρχισαν να χειροκροτούν με δέος για τον Θεό, που έσβησε στα 60 του χρόνια και βύθισε στο πένθος το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Juventus and Benevento paused in the 10th minute for a round of applause in tribute to Diego Maradona pic.twitter.com/5fri2JNj1s

