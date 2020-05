Κορονοϊός - Ρουγκάνι: «Αρκεί μια μπάλα για να είσαι ευτυχισμένος» (pic)

Ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους που έγινε γνωστό ότι προσβλήθηκε από τον κορονοϊό. Ο Ντανιέλε Ρουγκάνι, περί ου ο λόγος, νίκησε τον ιό Covid-19 και, ευτυχώς, το ίδιο συνέβη με τους συμπαίκτες του, Μπλεζ Ματουιντί και Πάουλο Ντιμπάλα.

Γιουβέντους και Μίλαν επέστρεψαν στις ατομικές προπονήσεις και ο Ιταλός αμυντικός δεν έχασε την ευκαιρία να μοιραστεί την χαρά που πάτησε και πάλι χορτάρι. «Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να αλλάξουν. Αρκεί μια μπάλα για να είσαι ευτυχισμένος, ακόμα και αυτή την στιγμή» έγραψε στο προφίλ του στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.

Ci sono cose che non si possono cambiare.

Basta un pallone per essere felici, anche in questo momento #Ruga #JTC pic.twitter.com/xr9iQ7EnbU

