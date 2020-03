Ματουϊντί: «Είμαι θετικός, θα τα καταφέρουμε»

Το πρωί της Τρίτης (17/3), ο Μπλεζ Ματουιντί ανέβαζε στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης το δικό του μήνυμα για την σοβαρότητα του κορονοϊού. Και, λίγες ώρες αργότερα, η Γιουβέντους ανακοίνωνε ότι ο Γάλλος μέσος είναι ο δεύτερος παίκτης της που βρίσκεται θετικός, μετά τον Ντανιέλε Ρουγκάνι.

«Είμαι θετικός» λέει αρχικά στο μήνυμά του ο Ματουιντί και δεν εννοεί τον ιό Covid-19. «Συνήθως μου αρέσει να σκέφτομαι ότι είμαι θετικός γιατί είμαι ένας άνθρωπος που ψάχνει να μεταδίδει καλά συναισθήματα γύρω του, στην οικογένειά μου, στους φίλους μου και στους συμπαίκτες μου. Σήμερα παραμένω θετικός» επισημαίνει.

«Είμαι ασυμπτωματικός φορέας του ιού και γνωρίζω ότι έχω το προνόμιο να είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και να ευνοούμαι από τον άψογο και συνεχή ιατρικό έλεγχο» προσθέτει ο Ματουιντί, ο οποίος γράφει ακόμα ότι «είμαι θετικός, είμαι δυνατός, το ηθικό μου είναι υψηλό, όπως και της οικογένειάς μου».

Ο Μπλεζ θεωρεί ότι «όλοι μαζί θα βγούμε πιο δυνατοί από αυτή την δοκιμασία, η οποία θα μας δείξει να γνωριστούμε καλύτερα, να είμαστε πιο αλληλέγγυοι, πιο γενναιόδωροι, καλύτεροι. Ευχαριστώ όλους για τα μηνύματα φιλίας και στήριξης. Παραμένουμε πειθαρχημένοι και ενωμένοι για να μπορέσουμε σύντομα να αλλάζουμε πάνες στα παιδιά μας, να αγκαλιάσουμε τους γονείς μας, να δώσουμε το χέρι μας στους αδελφούς και τις αδελφές μας και να γιορτάσουμε τα γκολ με τους συμπαίκτες μας. Είμαι θετικός, θα τα καταφέρουμε».

Je suis positif.

Je suis positif, je suis fort, le moral est bon.

Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve.

Merci pour vos messages d’amitié et de soutien. Restons disciplinés et unis.

Je suis positif, nous allons le faire. pic.twitter.com/iEEf3SMmeV

— Blaise Matuidi (MATUIDIBlaise) March 18, 2020