Ομόνοια και Καρίμ Ανσαριφάρντ τραβούν πλέον χωριστούς δρόμους, όμως κάποια από τα γκολ που σημείωσε ο Ιρανός με τη φανέλα των «πρασίνων» θα μείνουν ανεξίτηλα στις μνήμες των φιλάθλων.

Ο Καρίμ Ανσαριφάρντ αποτελεί επίσημα παρελθόν από την Ομόνοια. Ο Ιρανός, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της ομάδας, είχε ενημερωθεί πως δεν ήταν στα πλάνα τους και πρόκειται να αντικατασταθεί από το νεοαποκτηθέντα Μπάκιτς.



Ο Ανσαριφάρντ και οι «πράσινοι» είχαν συμφωνήσει πως θα τραβούσαν χωριστούς δρόμους, ύστερα από μία συνεργασία που διήρκεσε 1,5 χρόνο. Μέσα στο διάστημα αυτό, ο 33χρονος σέντερ φορ σημείωσε δέκα γκολ και ισάριθμες ασίστ, σε 61 εμφανίσεις.

Ωστόσο, από τη θητεία του στο «τριφύλλι», ο κόσμος δεν θα έχει να θυμάται μόνο πόσες φορές σκόραρε, αλλά το πόσο καθοριστικά ήταν κάποια από τα τέρματά του.

Στις 10 Ιουνίου του 2022, το ΓΣΠ φιλοξενούσε ένα παιχνίδι το οποίο είχε συγκεντρώσει τα βλέμματα φιλάθλων και εκτός των κυπριακών συνόρων.

Η Ομόνοια υποδεχόταν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ του Έρικ Τεν Χαγκ, στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Europa League.



Οι παίκτες του τότε προπονητή, Νιλ Λένον, όταν εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο αντίκρισαν απέναντι τους ονόματα, όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο που είχε ξεκινήσει βασικός, ο Καζεμίρο, ο Μπρούνο Φερνάντες και άλλοι.



Το φαβορί της αναμέτρησης ήταν ξεκάθαρο, ωστόσο ο Ανσαριφάρντ φρόντισε να υπενθυμίσει στους «κόκκινους διαβόλους» ότι υπάρχει περιθώριο να ανατραπούν τα πάντα στο ποδόσφαιρο.

A goal he will cherish forever! 😍



🇮🇷 Karim Ansarifard scores 🆚 Manchester United for Omonia Nicosia in the #UEL! pic.twitter.com/DJNeelNK86