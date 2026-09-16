Η Ομόνοια μπήκε εντυπωσιακά στη League Phase, αφού επικράτησε 1-0 της Θέλτα. Τεσσάρα η Σπάρτα Πράγας στην Αραράτ.

Ιδανικότερο ξεκίνημα στη League Phase του Europa League δεν θα μπορούσε να φανταστεί η Ομόνοια, η οποία επικράτησε 1-0 της Θέλτα στο ΓΣΠ και μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση. Παράλληλα, πανηγύρισε την πρώτη νίκη της απέναντι σε ισπανική ομάδα, έπειτα από τέσσερις ήττες στις ισάριθμες προηγούμενες αναμετρήσεις της.

Οι Κύπριοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και στο 9ο λεπτό άγγιξαν το γκολ, με τον Ράντου να αποκρούει εντυπωσιακά το σουτ του Εβάντρο. Ο τερματοφύλακας της Θέλτα εξελίχθηκε σε πρωταγωνιστή για την ομάδα του, πραγματοποιώντας σημαντικές επεμβάσεις και στις προσπάθειες των Ντουβέρν και Ανδρέου.

Η Θέλτα επιχείρησε στη συνέχεια να αλλάξει την εικόνα της αναμέτρησης, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να δημιουργήσει ουσιαστικούς κινδύνους για την κυπριακή άμυνα. Η Ομόνοια, από την πλευρά της, αναζήτησε μέχρι τέλους το γκολ της νίκης και δικαιώθηκε στο 88ο λεπτό. Ο Μπάλκοβετς εξαπέλυσε μια «βολίδα», έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και χάρισε στην ομάδα του ένα πολύτιμο τρίποντο στην πρεμιέρα της διοργάνωσης.

H Σπάρτα Πράγας έκανε ιδανικό ντεμπούτο, αφού επικράτησε 4-1 της Αραράτ εκτός έδρας. Ο Γκουντάλ με δυο γκολ σε ισάριθμα λεπτά (20' και 22') έδωσε σημαντικό προβάδισμα, ενώ στο 53' ο Μερκάδο πέτυχε το 3-0. Ο Βαλντές μείωσε για τους γηπεδούχους, αλλά ο Βίντρα στο 71΄διαμόρφωσε το 4-1 για τους Τσέχους.