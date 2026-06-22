Ιστορία γράφτηκε στο Ουρουγουάη-Πράσινο Ακρωτήρι, καθώς για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έπαιξαν δύο ποδοσφαιριστές άνω των 40 ετών.

Ουρουγουάη και Πράσινο Ακρωτήρι έμειναν στο 2-2, με τη Σελέστε να απογοητεύει εκ νέου και τους Μπλε Καρχαρίες να διατρανώνουν απέναντι σε μία ακόμη παραδοσιακή δύναμη ότι δεν πήγαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο απλά για να συλλέξουν εμπειρίες.

Στην εν λόγω αναμέτρηση πάντως, γράφτηκε και ιστορία χάρη στην ταυτόχρονη παρουσία των Φερνάντο Μουσλέρα και Βοζίνια. Οι δύο τερματοφύλακες βλέπετε, έκλεισαν τις τελευταίες εβδομάδες τα 40 τους χρόνια, με τον αγώνα στο Μαϊάμι να είναι ο πρώτος στην ιστορία του θεσμού με τουλάχιστον δύο 40χρονους ποδοσφαιριστές!