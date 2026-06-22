Ουρουγουάη - Πράσινο Ακρωτήρι: Για πρώτη φορά δύο 40χρονοι σε ματς Μουντιάλ
Ουρουγουάη και Πράσινο Ακρωτήρι έμειναν στο 2-2, με τη Σελέστε να απογοητεύει εκ νέου και τους Μπλε Καρχαρίες να διατρανώνουν απέναντι σε μία ακόμη παραδοσιακή δύναμη ότι δεν πήγαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο απλά για να συλλέξουν εμπειρίες.
Στην εν λόγω αναμέτρηση πάντως, γράφτηκε και ιστορία χάρη στην ταυτόχρονη παρουσία των Φερνάντο Μουσλέρα και Βοζίνια. Οι δύο τερματοφύλακες βλέπετε, έκλεισαν τις τελευταίες εβδομάδες τα 40 τους χρόνια, με τον αγώνα στο Μαϊάμι να είναι ο πρώτος στην ιστορία του θεσμού με τουλάχιστον δύο 40χρονους ποδοσφαιριστές!
40 - El uruguayo Fernando Muslera (40 años y 5 días) y Verde Vozinha (40 años y 18 días), de Cabo Verde, se van a convertir en el primer par de jugadores de más de 40 años en titularizar en un partido de la Copa Mundial de la FIFA. Experiencia. pic.twitter.com/I78fp4FMOx— OptaJavier (@OptaJavier) June 21, 2026
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