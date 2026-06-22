Μία ακόμη σπουδαία ισοπαλία για το Πράσινο Ακρωτήρι, που κράτησε στο 2-2 την Ουρουγουάη.

Μετά την Ισπανία, το ηρωικό Πράσινο Ακρωτήρι την... έσπασε και την Ουρουγουάη! Η ψυχωμένη ομάδα του Μπουμπίστα κράτησε στο 2-2 τους Νοτιοαμερικάνους και παραμένει αήττητη, ενώ με νίκη απέναντι στη Σαουδική Αραβία την τελευταία αγωνιστικά θα συνεχίσει στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Σελέστε μπήκε πιο δυνατά στο ματς και είδε τον Βαλβέρδε να σουτάρει λίγο άουτ στο 14', εντούτοις επτά λεπτά αργότερα ήρθε το γκολ για τους Αφρικανούς, με τον Πίνα να σκοράρει με τρομερή εκτέλεση φάουλ και να σημειώνει το πρώτο τέρμα της ομάδας του στον θεσμό.

Όλα έδειχναν ότι οι Μπλε Καρχαρίες θα πάνε στην ανάπαυλα προηγούμενοι στο σκορ, εντούτοις στο 44' ο Αραούχο ισοφάρισε με κοντινή προσπάθεια μετά από κεφαλιά του... Καμπράλ στο δοκάρι, ενώ στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κανόμπιο σκόραρε από κοντά ύστερα από κεφαλιά του σκόρερ του πρώτου τέρματος και έφερε τούμπα το ματς!

Οι Αφρικανοί ωστόσο δεν πτοήθηκαν και στο 61' έφτασαν στην ισοφάριση, με τον νεοεισελθόντα Βαρέλα να εκμεταλλεύεται τα απίθανα αμυντικά λάθη των Ουρουγουανών και να σκοράρει για το 2-2. Το σουτ του Μοντέιρο για την ανατροπή στην ανατροπή δύο λεπτά αργότερα ήταν άστοχο, με τη Σελέστε να σκοράρει στο 68' αλλά το τέρμα να ακυρώνεται για οφσάιντ.

Όσο περνούσε η ώρα, οι παίκτες του Μαρσέλο Μπιέλσα πίεζαν για το 3-2, εντούτοις Βαλβέρδε (90') και Κανόμπιο (90+3') ήταν άστοχοι, με το 2-2 να αποτελεί εντέλει το τελικό αποτέλεσμα στο Μαϊάμι.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ουρουγουάη: Μουσλέρα - Βαρέλα, Κάσερες, Ολιβέρα, Σανάμπρια - Ουγκάρτε (70' Ντε Λα Κρουζ), Μπεντανκούρ, Βαλβέρδε - Αραούχο (82' Ροντρίγκες), Κανόμπιο, Βίνιας (70' Νούνιες)

Πράσινο Ακρωτήρι: Βοζίνια - Μορέιρα, Λόπες, Μπόρζες, Καμπράλ - Πίνα (70' Λ. Ντουάρτε) - Μέντες, Αρκάνχο (46' Ντ. Ντουάρτε), Μοντέιρο (80' Σεμέδο), Ροντρίγκες (58' Βαρέλα) - Μπενσιμόλ (58' Ντα Κόστα)