Μουντιάλ 2026: Η απίθανη σύμπτωση της πρεμιέρας που ξυπνά μνήμες 2010
Το 2010, υπό τον εκκωφαντικό κι αξέχαστο ήχο της... βουβουζέλας, η Νότια Αφρική φιλοξενούσε τον Μεξικό στην πρεμιέρα του Μουντιάλ 2010. Για την ακρίβεια, αυτό συνέβη στις 11 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή. Αυτή τη φορά μπορεί μεν το εναρκτήριο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026 να διεξάγεται την Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2026, ωστόσο και πάλι η σύμπτωση είναι απίθανη!
Ακριβώς γιατί το «Estadio Azteca» θα υποδεχθεί το Μεξικό και τη Νότια Αφρική για το πρώτο ματς του Μουντιάλ το ερχόμενο καλοκαίρι. Μάλιστα, το ζευγάρι αυτό θα γίνει το πρώτο που θα παίξει δύο φορές σε πρεμιέρα Μουντιάλ, γράφοντας έτσι ιστορία στην σπουδαία διοργάνωση!
Μουντιάλ 2026: Η νέα μπάλα «παντρεύει» επιστήμη και τέχνη
Για την ιστορία, το ματς μεταξύ των δύο ομάδων το 2010 είχε λήξει ισόπαλο 1-1. Το επίσημο πρόγραμμα του ερχόμενου Μουντιάλ αναμένεται να γίνει γνωστό από την FIFA το Σάββατο (6/12), αλλά το εναρκτήριο ματς θα είναι αυτό, μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής, όπως ακριβώς συνέβη στις 11 Ιουνίου 2010. Μάλιστα, από τότε, δεν έχει βρεθεί η μία στον δρόμο της άλλης.
