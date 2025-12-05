Η νέα μπάλα του Μουντιάλ 2026 με ενσωματωμένο τσιπ υπερσύγχρονης τεχνολογίας υπόσχεται εξέλιξη και ακριβείς διαιτητικές αποφάσεις στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ολοκληρώθηκε κι έδωσε μια πρώτη γεύση στον ποδοσφαιρικό πλανήτη για το μέλλει γενέσθαι το επόμενο καλοκαίρι, ο οποίος μετράει αντίστροφα για την πρώτη σέντρα της διοργάνωσης στις 11 Ιουνίου. Τότε που θα κυλήσει για πρώτη φορά στο χορτάρι και νέα μπάλα του κορυφαίου τουρνουά που σχεδίασε η «Adidas».

Πρόκειται για την «TRIONDA» που σημαίνει «τρία κύματα» στα ισπανικά, σαφώς εμπνευσμένη από το γεγονός πως η τριάδα ΗΠΑ, Καναδάς και Μεξικό να διοργανώσει από κοινού το επόμενο Μουντιάλ. «Η επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 είναι εδώ και είναι πανέμορφη! Η Adidas δημιούργησε άλλη μια εμβληματική μπάλα , με το σχέδιο να ενσαρκώνει την ενότητα και το πάθος των εθνών που θα διοργανώσουν το τουρνουά της επόμενης χρονιάς» είχε δηλώσει στα αποκαλυπτήρια ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Όπως διακρίνεται, το σχέδιο της νέας μπάλας περιέχει ένα χρωματικό συνδυασμό κόκκινου, πράσινου και μπλε, που αντιπροσωπεύουν τα χρώματα των τριών χωρών, και περιλαμβάνει εθνικά σύμβολα: ένα φύλλο σφενδάμου για τον Καναδά, έναν αετό για το Μεξικό και ένα αστέρι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα μια ολοκαίνουργια τετραπλή κατασκευή αναπαράγει τα «κύματα» στα οποία παραπέμπει το όνομα της μπάλας. Τα πάνελ αυτά ενώνονται ώστε να σχηματίσουν ένα τρίγωνο στο κέντρο της μπάλας, ως αναφορά στην ιστορική ένωση των τριών διοργανωτριών χωρών.

Η μπάλα του μέλλοντος

Ακολουθώντας στο δρόμο που χάραξε το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, η TRIONDA διαθέτει έναν υπερσύγχρονο αισθητήρα κίνησης 500 Hz που παρέχει δεδομένα για κάθε κίνηση της μπάλας. Μέσω αυτής της τεχνολογίας αποστέλλονται ακριβή δεδομένα στο σύστημα του VAR σε πραγματικό χρόνο, βελτιώνοντας τη λήψη αποφάσεων των διαιτητών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με φάσεις οφσάιντ.

Παράλληλα η Adidas έχει επενδύσει στην τεχνοτροπία και τον σχεδιασμό ώστε η νέα μπάλα να διαθέτει σταθερότητα όταν βρίσκεται στον αέρα με όλο και λιγότερη επιρροή από τον αέρα ή διάφορα καιρικά φαινόμενα. Συγκεκριμένα η FIFA στην ιστοσελίδα της το περιγράφει ως εξής:

«Η ''TRIONDA'' διαθέτει αρκετές βασικές καινοτομίες απόδοσης. Η τετραπλή κατασκευή με βαθιές, προσεκτικά σχεδιασμένες ραφές δημιουργεί μια επιφάνεια που προσφέρει βέλτιστη σταθερότητα κατά την πτήση, εξασφαλίζοντας επαρκή και ομοιόμορφα κατανεμημένη αντίσταση του αέρα καθώς η μπάλα ταξιδεύει. Επιπλέον, τα ανάγλυφα εικονίδια που διακρίνονται μόνο από κοντά ενισχύουν το κράτημα κατά το σουτ ή την ντρίμπλα σε υγρές ή υγρές-θερμές συνθήκες».