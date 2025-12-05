Μουντιάλ 2026: Πώς διαμορφώθηκαν οι δώδεκα όμιλοι της διοργάνωσης
Το πρώτο βήμα έγινε! Η κλήρωση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών και η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που παρέλαβε το πρώτο Βραβείο Ειρήνης από τη FIFA, οι 48 ομάδες που θα ταξιδέψουν σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά έμαθαν τους αντιπάλους τους, πριν από την πρεμιέρα της διοργάνωσης ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική.
Δια χειρός αθλητών - icons των ΗΠΑ, όπως οι Σακίλ Ο΄Νιλ και Τομ Μπρέιντι, οι 48 συμμετέχουσες χωρίστηκαν σε δώδεκα ομίλους των τεσσάρων ομάδων, όπου οι πρώτες δυο κάθε ομίλου μαζί με τις οκτώ καλύτερες τρίτες θα προκριθούν στη φάση των «32», μετά το πέρας των τριών αγωνιστικών. Και η κλήρωση... δεν απογοήτευσε!
Ματσάρες όπως Ισπανία - Ουρουγουάη, Αγγλία - Κροατία, Γαλλία - Νορβηγία και Πορτογαλία - Κολομβία δεδομένα έκλεψαν το ενδιαφέρον από τη φάση της κλήρωσης, η οποία ωστόσο φρόντισε να αφήσει υποσχέσεις και σε ομάδες αουτσάιντερ για πρόκριση στα νοκ-άουτ της κορυφαίας διοργάνωσης. Χαρακτηριστική περίπτωση ο όμιλος της Γερμανίας, όπου πέρα από τα Πάντσερ μάχονται Εκουαδόρ, Κουρασάο κι Ακτή Ελεφαντοστού για ένα εισιτήριο για την επόμενη φάση!
Θυμίζουμε πως το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης θα γίνει γνωστό το Σάββατο (6/12) από τη FIFA, η οποία θα ανακοινώσει τις ώρες διεξαγωγής και τις έδρες των αγώνων. Η πρώτη σέντρα θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου και το τουρνουά θα ολοκληρωθεί 39 ημέρες αργότερα, με τον μεγάλο τελικό στο «Metlife» της Νέας Υόρκης στις 19 Ιουλίου.
Οι δώδεκα όμιλοι του Μουντιάλ 2026
1ος Όμιλος
- Μεξικό
- Νότια Αφρική
- Νότια Κορέα
- Δανία/Βόρεια Μακεδονία/Τσεχία/ Ιρλανδία
2ος Όμιλος
- Καναδάς
- Ιταλία/Βόρεια Ιρλανδία/Ουαλία/Βοσνία
- Κατάρ
- Ελβετία
3ος Όμιλος
- Βραζιλία
- Μαρόκο
- Αϊτή
- Σκωτία
4ος Όμιλος
- ΗΠΑ
- Παραγουάη
- Αυστραλία
- Τουρκία/Ρουμανία/Σλοβακία/Κόσοβο
5ος Όμιλος
- Γερμανία
- Κουρασάο
- Ακτή Ελεφαντοστού
- Εκουαδόρ
6ος Όμιλος
- Ολλανδία
- Ιαπωνία
- Ουκρανία/Σουηδία/Πολωνία/Αλβανία
- Τυνησία
7ος Όμιλος
- Βέλγιο
- Αίγυπτος
- Ιράν
- Νέα Ζηλανδία
8ος Όμιλος
- Ισπανία
- Πράσινο Ακρωτήρι
- Σαουδική Αραβία
- Ουρουγουάη
9ος Όμιλος
- Γαλλία
- Σενεγάλη
- Ιράκ/Βολιβία/Σουρινάμ
- Νορβηγία
10ος Όμιλος
- Αργεντινή
- Αλγερία
- Αυστρία
- Ιορδανία
11ος Όμιλος
- Πορτογαλία
- Κονγκό/Τζαμάικα/Νέα Καληδονία
- Ουζμπεκιστάν
- Κολομβία
12ος Όμιλος
- Αγγλία
- Κροατία
- Γκάνα
- Παναμάς
Πώς θα προκύψουν τα έξι έξτρα εισιτήρια
Γνωρίζουμε ήδη τις 42 ομάδες που έχουν κλείσει μια θέση στο επόμενο Μουντιάλ, όμως υπάρχουν έξι ακόμα εισιτήρια που θα επικυρωθούν μέσω των play-offs του Μαρτίου. Τα τέσσερα εξ αυτών θα προκύψουν μέσα από τα μπαράζ της UEFA, στα οποία συμμετέχουν 16 συνολικά ομάδες. Οι 12 που αναδείχθηκαν δεύτερες στους προκριματικούς ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και τέσσερις ακόμα που προκρίθηκαν μέσω του Nations League. Οι ευρωπαϊκές ομάδες χωρίστηκαν σε τέσσερα διαφορετικά μονοπάτια, με ημιτελικούς κι έναν τελικό. Ο νικητής κάθε path (μονοπατιού) θα πάρει από ένα εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο.
Path A:
- Ημιτελικός 1: Ιταλία - Β. Ιρλανδία
- Ημιτελικός 2: Ουαλία - Βοσνία Ερζεγοβίνη
- Τελικός: Νικητής 1 - Νικητής 2
Path B:
- Ημιτελικός 1: Ουκρανία - Σουηδία
- Ημιτελικός 2: Πολωνία - Αλβανία
- Τελικός: Νικητής 1 - Νικητής 2
Path C:
- Ημιτελικός 1: Τουρκία - Ρουμανία
- Ημιτελικός 2: Σλοβακία - Κόσοβο
- Τελικός: Νικητής 1 - Νικητής 2
Path D:
- Ημιτελικός 1: Δανία - Β. Μακεδονία
- Ημιτελικός 2: Τσεχία - Ιρλανδία
- Τελικός: Νικητής 1 - Νικητής 2
Από εκεί και πέρα δυο ακόμα εισιτήρια θα προκύψουν μέσω των διεθνών play-offs, όπου συμμετέχουν οι ακόλουθες έξι ομάδες: Βολιβία, Τζαμάικα, Νέα Καληδονία, Κονγκό, Ιράκ και Σουρινάμ. Οι συγκεκριμένες χώρες θα συμμετέχουν σε ένα μίνι τουρνουά, όπου θα χωριστούν σε δυο διαφορετικά μονοπάτια των τριών ομάδων με ημιτελικά και τελικό. Κονγκό και Ιράκ ωστόσο βρίσκονται ήδη στον τελικό του κάθε path λόγω της υψηλότερης βαθμολογίας στο FIFA Ranking. Άρα η διαδικασία έχει ως εξής:
- Ημιτελικός 1: Νέα Καληδονία - Τζαμάικα
- Ημιτελικός 2: Βολιβία - Σουρινάμ
- Τελικός 1: Νικητής ζευγαριού Νέα Καληδονία/Τζαμάικα - Κονγκό
- Τελικός 2: Νικητής ζευγαριού Βολιβία/ Σουρινάμ - Ιράκ
