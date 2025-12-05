Ματσάρες, μεγάλα ραντεβού και όνειρα... έκπληξης! Δείτε πως διαμορφώθηκαν οι δώδεκα όμιλοι για το Μουντιάλ του 2026 που θα κάνει σέντρα στο Μεξικό στις 11 Ιουνίου.

Το πρώτο βήμα έγινε! Η κλήρωση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 ολοκληρώθηκε στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών και η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που παρέλαβε το πρώτο Βραβείο Ειρήνης από τη FIFA, οι 48 ομάδες που θα ταξιδέψουν σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά έμαθαν τους αντιπάλους τους, πριν από την πρεμιέρα της διοργάνωσης ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική.

Δια χειρός αθλητών - icons των ΗΠΑ, όπως οι Σακίλ Ο΄Νιλ και Τομ Μπρέιντι, οι 48 συμμετέχουσες χωρίστηκαν σε δώδεκα ομίλους των τεσσάρων ομάδων, όπου οι πρώτες δυο κάθε ομίλου μαζί με τις οκτώ καλύτερες τρίτες θα προκριθούν στη φάση των «32», μετά το πέρας των τριών αγωνιστικών. Και η κλήρωση... δεν απογοήτευσε!

Ματσάρες όπως Ισπανία - Ουρουγουάη, Αγγλία - Κροατία, Γαλλία - Νορβηγία και Πορτογαλία - Κολομβία δεδομένα έκλεψαν το ενδιαφέρον από τη φάση της κλήρωσης, η οποία ωστόσο φρόντισε να αφήσει υποσχέσεις και σε ομάδες αουτσάιντερ για πρόκριση στα νοκ-άουτ της κορυφαίας διοργάνωσης. Χαρακτηριστική περίπτωση ο όμιλος της Γερμανίας, όπου πέρα από τα Πάντσερ μάχονται Εκουαδόρ, Κουρασάο κι Ακτή Ελεφαντοστού για ένα εισιτήριο για την επόμενη φάση!

Θυμίζουμε πως το αναλυτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης θα γίνει γνωστό το Σάββατο (6/12) από τη FIFA, η οποία θα ανακοινώσει τις ώρες διεξαγωγής και τις έδρες των αγώνων. Η πρώτη σέντρα θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουνίου και το τουρνουά θα ολοκληρωθεί 39 ημέρες αργότερα, με τον μεγάλο τελικό στο «Metlife» της Νέας Υόρκης στις 19 Ιουλίου.

Οι δώδεκα όμιλοι του Μουντιάλ 2026

1ος Όμιλος

Μεξικό

Νότια Αφρική

Νότια Κορέα

Δανία/Βόρεια Μακεδονία/Τσεχία/ Ιρλανδία

2ος Όμιλος

Καναδάς

Ιταλία/Βόρεια Ιρλανδία/Ουαλία/Βοσνία

Κατάρ

Ελβετία

3ος Όμιλος

Βραζιλία

Μαρόκο

Αϊτή

Σκωτία

4ος Όμιλος

ΗΠΑ

Παραγουάη

Αυστραλία

Τουρκία/Ρουμανία/Σλοβακία/Κόσοβο

5ος Όμιλος

Γερμανία

Κουρασάο

Ακτή Ελεφαντοστού

Εκουαδόρ

6ος Όμιλος

Ολλανδία

Ιαπωνία

Ουκρανία/Σουηδία/Πολωνία/Αλβανία

Τυνησία

7ος Όμιλος

Βέλγιο

Αίγυπτος

Ιράν

Νέα Ζηλανδία

8ος Όμιλος

Ισπανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Σαουδική Αραβία

Ουρουγουάη

9ος Όμιλος

Γαλλία

Σενεγάλη

Ιράκ/Βολιβία/Σουρινάμ

Νορβηγία

10ος Όμιλος

Αργεντινή

Αλγερία

Αυστρία

Ιορδανία

11ος Όμιλος

Πορτογαλία

Κονγκό/Τζαμάικα/Νέα Καληδονία

Ουζμπεκιστάν

Κολομβία

12ος Όμιλος

Αγγλία

Κροατία

Γκάνα

Παναμάς

Πώς θα προκύψουν τα έξι έξτρα εισιτήρια

Γνωρίζουμε ήδη τις 42 ομάδες που έχουν κλείσει μια θέση στο επόμενο Μουντιάλ, όμως υπάρχουν έξι ακόμα εισιτήρια που θα επικυρωθούν μέσω των play-offs του Μαρτίου. Τα τέσσερα εξ αυτών θα προκύψουν μέσα από τα μπαράζ της UEFA, στα οποία συμμετέχουν 16 συνολικά ομάδες. Οι 12 που αναδείχθηκαν δεύτερες στους προκριματικούς ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και τέσσερις ακόμα που προκρίθηκαν μέσω του Nations League. Οι ευρωπαϊκές ομάδες χωρίστηκαν σε τέσσερα διαφορετικά μονοπάτια, με ημιτελικούς κι έναν τελικό. Ο νικητής κάθε path (μονοπατιού) θα πάρει από ένα εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Path A:

Ημιτελικός 1: Ιταλία - Β. Ιρλανδία

Ημιτελικός 2: Ουαλία - Βοσνία Ερζεγοβίνη

Τελικός: Νικητής 1 - Νικητής 2

Path B:

Ημιτελικός 1: Ουκρανία - Σουηδία

Ημιτελικός 2: Πολωνία - Αλβανία

Τελικός: Νικητής 1 - Νικητής 2

Path C:

Ημιτελικός 1: Τουρκία - Ρουμανία

Ημιτελικός 2: Σλοβακία - Κόσοβο

Τελικός: Νικητής 1 - Νικητής 2

Path D:

Ημιτελικός 1: Δανία - Β. Μακεδονία

Ημιτελικός 2: Τσεχία - Ιρλανδία

Τελικός: Νικητής 1 - Νικητής 2

The European Play-Offs for the #FIFAWorldCup 🌍



Which four are headed to #WeAre26? 🙌 pic.twitter.com/ssnMXLRgYB — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2025

Από εκεί και πέρα δυο ακόμα εισιτήρια θα προκύψουν μέσω των διεθνών play-offs, όπου συμμετέχουν οι ακόλουθες έξι ομάδες: Βολιβία, Τζαμάικα, Νέα Καληδονία, Κονγκό, Ιράκ και Σουρινάμ. Οι συγκεκριμένες χώρες θα συμμετέχουν σε ένα μίνι τουρνουά, όπου θα χωριστούν σε δυο διαφορετικά μονοπάτια των τριών ομάδων με ημιτελικά και τελικό. Κονγκό και Ιράκ ωστόσο βρίσκονται ήδη στον τελικό του κάθε path λόγω της υψηλότερης βαθμολογίας στο FIFA Ranking. Άρα η διαδικασία έχει ως εξής:

Ημιτελικός 1: Νέα Καληδονία - Τζαμάικα

Ημιτελικός 2: Βολιβία - Σουρινάμ

Τελικός 1: Νικητής ζευγαριού Νέα Καληδονία/Τζαμάικα - Κονγκό

Τελικός 2: Νικητής ζευγαριού Βολιβία/ Σουρινάμ - Ιράκ