Πινέδα: «Πιστεύω πως θα φτάσουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην καλύτερη δυνατή κατάσταση»
Το Μεξικό ηττήθηκε σε φιλικό παιχνίδι από την Παραγουάη με 2-1, χάρη στα γκολ των Σαναμπρία στο 51’ και Μπομπαντίγια στο 56’. Παρά το γεγονός ότι ο Πινέδα είχε καλή παρουσία και κέρδισε το πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε επιτυχώς ο Χιμένεζ στο 54’, η ομάδα του δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη.
Η εικόνα που έχει το Μεξικό στα φιλικά παιχνίδια έχει προκαλέσει έντονη κριτική από τον κόσμο, αλλά και ανησυχία πως τα ίδια προβλήματα μπορεί να συνεχιστούν και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
Ωστόσο, ο μέσος της ΑΕΚ προσπάθησε να καθησυχάσει τους οπαδούς, στέλνοντας το δικό του μήνυμα ότι το Μεξικό θα βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για το Μουντιάλ του 2026.
Αναλυτικά όσα είπε ο Πινέδα
«Το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το επιθετικό τρίτο, όταν δυσκολευόμαστε να βρούμε το γκολ. Αυτό είναι δύσκολο για εμάς, αλλά αυτή είναι η καθημερινότητα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Τελικά, αυτό θα μας βοηθήσει να βελτιωθούμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και πιστεύω πως θα φτάσουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ειδικά για να κερδίσουμε το πρώτο μας παιχνίδι».
EL RUMBO DEL 'TRI'. 🧐 Atención a las palabras de Orbelín Pineda y Roberto Alvarado tras la caída de la Selección Mexicana. Analizamos todo en #BoletoANorteAmerica. 🚨 #MNTonFOXDeportes pic.twitter.com/gchk7M0Mjk— FOX Deportes (@FOXDeportes) November 19, 2025
