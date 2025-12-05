Δείτε στο Gazzetta τις ημερομηνίες κατά τις οποίες θα διεξαχθεί η κάθε φάση για το Μουντιάλ 2026!

Η αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ 2026 έχει ξεκινήσει και η κλήρωση για τους ομίλους της σπουδαίας διοργάνωσης ολοκληρώθηκε! Περίπου έξι μήνες πριν από την σέντρα στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στην μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή έμαθαν τις αντιπάλους τους στην τελική φάση.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων της φάσης των ομίλων θα γίνει γνωστό από την FIFA το Σάββατο (6/12), ωστόσο οι ημερομηνίες που θα διεξαχθεί η κάθε φάση της διοργάνωσης είναι ήδη «κλειδωμένες». Από την σέντρα της πρώτης αγωνιστικής στις 11 Ιουνίου 2026 έως και τον τελικό της 19ης Ιουλίου 2026, διαβάστε αναλυτικά στο Gazzetta τις σημαντικές ημερομηνίες του Μουντιάλ 2026.

Οι ημερομηνίες των αγώνων στο Μουντιάλ 2026