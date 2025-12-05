ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς έχουν παρατάξει 16 γήπεδα που θα φιλοξενήσουν το Μουντιάλ 2026, με τη μερίδα του λέοντος να έχει διαμοιραστεί στις πολιτείες των ΗΠΑ.

Έξι μήνες απέμειναν μέχρι την πρώτη σέντρα του Μουντιάλ 2026 στις 11 Ιουνίου, με την κλήρωση των ομίλων της Παρασκευής (5/12) να να βάζει από νωρίς σε κλίμα τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Οι 48 ομάδες χωρίστηκαν σε 12 ομίλους των τεσσάρων γκρουπ και μετρούν αντίστροφα μέχρι το ταξίδι τους στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, με τις ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά να διοργανώνουν από κοινού τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή σε 16 επιβλητικά γήπεδα.

Η μερίδα του λέοντος ωστόσο των αγώνων - άρα και των γηπέδων - ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες παρατάσσουν μια ενδεκάδα εντυπωσιακών σταδίων χωρισμένα σε έντεκα διαφορετικές πόλεις. Ατλάντα, Βοστώνη, Άρλινγκτον, Χιούστον, Κάνσας, Λος Άντζελες, Μαϊάμι, Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφεια, Σιάτλ και Σαν Φρανσίσκο θα φορέσουν τα καλά τους για να υποδεχτούν τις ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όμως μόνο μια πόλη θα έχει την τιμή να φιλοξενήσει τον μεγάλο τελικό.

Ο «κλήρος» έπεσε στο «MetLife» της Νέας Υόρκης, έδρα των New York Giants και New York Jets, με χωρητικότητα για να υποδεχθεί έως και 82,5 χιλιάδες θεατές στο μεγάλο ραντεβού της 19ης Ιουλίου! Αντίθετα τους δυο ημιτελικούς θα φιλοξενήσουν το «Στάδιο AT&T» στο Τέξας με χωρητικότητα 80 χιλιάδων θεατών, αλλά και το «Mercedes-Benz Stadium» χωρητικότητας 71 χιλιάδων θεατών στην Ατλάντα της Τζόρτζια.

Τα γήπεδα των ΗΠΑ

Στάδιο MetLife, Ιστ Ράδερφορντ, Νιού Τζέρσι: 82.500 θεατές

Ιστ Ράδερφορντ, Νιού Τζέρσι: 82.500 θεατές Στάδιο AT&T , Άρλινγκτον, Τέξας: 80.000 θεατές

, Άρλινγκτον, Τέξας: 80.000 θεατές Arrowhead Stadium, Κάνσας Σίτι, Μιζούρι: 76.416 θεατές

Κάνσας Σίτι, Μιζούρι: 76.416 θεατές NRG Stadium , Χιούστον, Τέξας: 72.220 θεατές

, Χιούστον, Τέξας: 72.220 θεατές Mercedes-Benz Stadium , Ατλάντα, Τζόρτζια: 71.000 θεατές

, Ατλάντα, Τζόρτζια: 71.000 θεατές SoFi Stadium , Ίνγκλγουντ, Καλιφόρνια: 70.240 θεατές

, Ίνγκλγουντ, Καλιφόρνια: 70.240 θεατές Lincoln Financial Field , Φιλαδέλφεια, Πενσιλβάνια: 69.796 θεατές

, Φιλαδέλφεια, Πενσιλβάνια: 69.796 θεατές Lumen Field , Σιάτλ, Ουάσινγκτον: 69.000 θεατές

, Σιάτλ, Ουάσινγκτον: 69.000 θεατές Levis Stadium , Σάντα Κλάρα, Καλιφόρνια: 68.500 θεατές

, Σάντα Κλάρα, Καλιφόρνια: 68.500 θεατές Gillette Stadium , Φόξμπορο, Μασαχουσέτη: 65.878 θεατές

, Φόξμπορο, Μασαχουσέτη: 65.878 θεατές Hard Rock Stadium, Μαιάμι Γκάρντενς, Φλόριντα: 64.767 θεατές

Το γήπεδα στο Μεξικό

Estadio Azteca , Πόλη του Μεξικού: 87.523 θεατές

, Πόλη του Μεξικού: 87.523 θεατές Estadio BBCA , Γουαδελούπη, Νουέβο Λεόν: 53.500 θεατές

, Γουαδελούπη, Νουέβο Λεόν: 53.500 θεατές Estadio Karon, Σαπόπαν, Χαλίσκο: 49.850 θεατές

Τα γήπεδα του Καναδά