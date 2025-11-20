Ρονάλντο: Η FIFA... ξέχασε τον CR7!
Γκάφα της FIFA με την επίσημη αφίσα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Παρότι η Πορτογαλία έχει ήδη προκριθεί στη διοργάνωση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με την 6η συμμετοχή του σε τελική φάση, στην αρχική αφίσα που δημοσιεύτηκε δεν υπήρχε καν η εικόνα του. Ο Πορτογάλος σταρ απουσίαζε από το πλευρό των Μέσι, Μπαπέ και Χάαλαντ, ενώ ο μοναδικός Πορτογάλος που εμφανιζόταν ήταν ο Μπρούνο Φερνάντες.
𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: FIFA's official account has DELETED the first official poster of the 2026 World Cup from their social media accounts.
They received many negative comments for not including Cristiano Ronaldo on the poster. pic.twitter.com/MPP1t47qNE— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 20, 2025
Qual será a próxima seleção a se classificar para a #CopaDoMundoFIFA 26?— Copa do Mundo FIFA (@fifaworldcup_pt) November 19, 2025
Επειτα τη δημοσίευση της αφίσας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκλήθηκε έντονη αντίδραση, με συνέπεια η FIFA να την αποσύρει και να κυκλοφορήσει νέα έκδοση, αυτή τη φορά με τον CR7. Ωστόσο, στη δεύτερη αφίσα απουσιάζει ο... Λιονέλ Μέσι, ενώ εκεί βρισκόταν ο... Σομποσζλάι παρότι η Ουγγαρία δεν έχει εξασφαλίσει θέση ούτε στα Play offs.
