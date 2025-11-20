Ρονάλντο: Η FIFA... ξέχασε τον CR7!

Gazzetta team
Η FIFA έκανε την γκάφα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο και αναγκάστηκε να κατεβάσει την πρώτη της αφίσα για να σώσει την κατάσταση!

Γκάφα της FIFA με την επίσημη αφίσα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Παρότι η Πορτογαλία έχει ήδη προκριθεί στη διοργάνωση και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται να γράψει ιστορία με την 6η συμμετοχή του σε τελική φάση, στην αρχική αφίσα που δημοσιεύτηκε δεν υπήρχε καν η εικόνα του. Ο Πορτογάλος σταρ απουσίαζε από το πλευρό των Μέσι, Μπαπέ και Χάαλαντ, ενώ ο μοναδικός Πορτογάλος που εμφανιζόταν ήταν ο Μπρούνο Φερνάντες.

Επειτα τη δημοσίευση της αφίσας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκλήθηκε έντονη αντίδραση, με συνέπεια η FIFA να την αποσύρει και να κυκλοφορήσει νέα έκδοση, αυτή τη φορά με τον CR7. Ωστόσο, στη δεύτερη αφίσα απουσιάζει ο... Λιονέλ Μέσι, ενώ εκεί βρισκόταν ο... Σομποσζλάι παρότι η Ουγγαρία δεν έχει εξασφαλίσει θέση ούτε στα Play offs.

     

