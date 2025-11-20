Κριστιάνο Ρονάλντο και Χεορχίνα εμπιστεύτηκαν τον διακεκριμένο Έλληνα hair stylist, Δημήτρη Γιαννέτο, για την εμφάνισή τους στον Λευκό Οίκο και τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Στην Ουάσινγκτον βρέθηκε την Τετάρτη (19/11) ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ ως ένας από τους εκλεκτούς καλεσμένους στο δείπνο που παρέθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του, Μελάνια. Μετά το δείπνο μάλιστα ο Πορτογάλος αστέρας βρέθηκε μαζί με την μέλλουσα σύζυγό του, Χεορχίνα, στο Οβάλ γραφείο μαζί με τον Αμερικανό πρόεδρο, τον οποίο ευχαρίστησε δημόσια για την πρόσκληση μέσα από ένα μήνυμα στα social media.

Φυσικά η προετοιμασία για μια τέτοια περίσταση ήταν μεγάλη και αποδείχθηκε μάλιστα πως ο Ρονάλντο δέχθηκε βοήθεια κι από... ελληνικό χέρι! Ο λόγος για τον διακεκριμένο Έλληνα hair stylist, Δημήτρη Γιαννέτο, ο οποίος «γκρούμαρε» τον ίδιο και τη Χεορχίνα ενόψει της συνάντησής του ζευγαριού με τον Τραμπ!

Από τα βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στα social media φαίνεται πως ο Γιαννέτος επιμελήθηκε τόσο το χτένισμα του Ρονάλντο, όσο και της συντρόφου του Χεορχίνα, με την οποία μάλιστα ανέβασε και βίντεο στο Instagram.

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό με τον Ρονάλντο να εμφανίζεται στο δείπνο με ένα κομψό, μετρημένο look, ο οποίος βρέθηκε ανάμεσα σε κορυφαία ονόματα κολοσσιαίων εταιρειών, όπως οι Έλον Μασκ και Τιμ Κουκ.