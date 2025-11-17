Η Γερμανία εξολόθρευσε τη Σλοβακία στο ντέρμπι πρωτιάς με 6-0 και προκρίθηκε απευθείας στο Μουντιάλ. Μαζί της και η Ολλανδία, μέσω μπαράζ η Πολωνία των Ντραγκόφσκι - Σφιντέρσκι.

1ος Όμιλος

Έκανε το καθήκον της και με το παραπάνω η Γερμανία στο ντέρμπι πρωτιάς απέναντι στη Σλοβακία. Με το απευθείας εισιτήριο για τα γήπεδα των ΗΠΑ να κρίνεται στην τελευταία αγωνιστική, τα Πάντσερ ισοπέδωσαν με 6-0 την αντίπαλό τους και εξασφάλισαν την πρωτιά που τους έστειλε στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τον χορό των γκολ άνοιξε ο Βολτεμάντε στο 18΄με καρφωτή κεφαλιά, ενώ στο 29΄βρήκε δίχτυα ο Γκάνμπρι σε τετ-α-τετ.

Τη σκυτάλη πήρε ο Σανέ που σκόραρε στο 36΄και το 41΄από ασίστ του Βιρτζ για να ανεβάσει τον δείκτη του σκορ στο 4-0, με τον Μπακού να ακολουθεί στα χνάρια του και να γράφει το 5-0 με δυνατό τελείσμα στο 67΄. Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Ουεντραόγκο στο 79΄για να υπογράψει τον θρίαμβο των Γερμανών που έστειλαν τους Σλοβάκους στο δρόμο των play-offs.

Την ίδια ώρα η Βόρεια Ιρλανδία επικράτησε 1-0 επί του Λουξεμβούργου, τερματίζοντας με συγκομιδή εννιά βαθμών στον όμιλο. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε στο 44' ο Ντόνλεϊ από την άσπρη βούλα.

Αποτελέσματα

Γερμανία - Σλοβακία 6-0

Βόρεια Ιρλανδία - Λουξεμβούργο 1-0

Τελική βαθμολογία

1. Γερμανία 6 (16-3) 15

2. Σλοβακία 6 (6-8) 12

3. Λουξεμβούργο 6 (7-6) 9

4. Λουξεμβούργο 6 (1-13) 0

7ος Ομιλος

Η Ολλανδία έκανε το τελευταίο βήμα προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 με μια εύκολη νίκη επί της Λιθουανίας, καθώς επικράτησε με 4-0. Η Ολλανδία γνώριζε εκ των προτέρων ότι τίποτα δεν μπορούσε να πάει στραβά, και δεν πήγε. Η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν θα έχανε την απευθείας πρόκριση μόνο αν γνώριζε την ήττα από τη Λιθουανία και η Πολωνία εξασφάλιζε μια μεγάλη νίκη επί της Μάλτας, αλλά αυτό το σενάριο δεν πλησίασε ποτέ στο να γίνει πραγματικότητα. Έτσι, οι Οράνιε προκρίθηκαν στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για 12η φορά στην ιστορία τους, ενώ η Πολωνία θα βρεθεί στα πλέι οφ. Η Ολλανδία ολοκληρώνει έτσι τον προκριματικό κύκλο με 20 βαθμούς και θα μάθει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου ποιες χώρες θα είναι οι αντίπαλοί της στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Ρέιντερς στο 16' άνοιξε το σκορ, ενώ ο Χάκπο στο 58' με πέναλτι πέτυχε το 2-0. Ο Σιμονς στο 60' πέτυχε το 3-0 και στο 62' ο Μάλεν διαμόρφωσε το 4-0.

Η Πολωνία με τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια επικράτησε δύσκολα εκτός έδρας της Μάλτας με 3-2. Ο Λεβαντόφσκι στο 32' άνοιξε το σκορ, ωστόσο, στο 36' ο Καρντόνα πέτυχε το 1-1. Ο Βσζόλεκ πέτυχε το 2-1 για τους Πολωνούς στο 59'. Τρία λεπτά αργότερα ο Σφιντέρσκι που είχε περάσει ως αλλαγή βρήκε δίχτυα, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Ο Τέμα με πέναλτι ισοφάρισε σε 2-2, αλλά ο Ζιελίνσκι στο 85' διαμόρφωσε το 3-2.

Αποτελέσματα

Ολλανδία - Λιθουανία 4-0

Μάλτα - Πολωνία 2-3

Τελική βαθμολογία

1. Ολλανδία (27-4) 20

2. Πολωνία 8 (14-7) 17

3. Φινλανδία 8 (8-14) 10

4. Μάλτα 8 (4-19) 5

5. Λιθουανία 8 (6-15) 3

12ος Όμιλος

Η πρωτιά είχε ξεκαθαρίσει ήδη για την Κροατία, αλλά ακόμα κι έτσι ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της με εντυπωσιακή ανατροπή με 3-2 απέναντι στο Μαυροβούνιο. Οι γηπεδούχοι είχαν προηγηθεί στο σκορ με 2-0 χάρη στα γκολ των Όσμαγιτς (3΄) και Κρστόβιτς (17΄), αλλά οι Κροάτες τα έφεραν όλα τούμπα στο β΄μέρος. Έπρεπε πρωτίστως ωστόσο ο Πέρισιτς να βάλει το νερό στο αυλάκι με πέναλτι στο 37΄, προτού ακολουθήσουν τα γκολ των Γιάκιτς (77΄) και Βλάσιτς (87΄) για να υπογράψουν μια εντυπωσιακή ανατροπή.

Την ίδια ώρα η Τσεχία - που με τη σειρά της είχε κλειδώσει μια θέση στα play-offs από την προηγούμενη αγωνιστική - διέλυσε με 6-0 το Γιβραλτάρ στο τελευταίο παιχνίδι των προκριματικών. Πάρτι στο πρώτο ημίχρονο με τους Ντουντέρα, Τσόρι, Τσουφάλ, Καραμπέτς και Σούσετς να γράφουν το 5-0 ως σκορ ημιχρόνου. Μετά την ανάπαυλα οι Τσέχοι έριξαν ρυθμό, αλλά έφτασαν σε ακόμα ένα γκολ με σκόρερ τον Χράνατς στο 51΄για το τελικό 6-0.

Αποτελέσματα

Μαυροβούνιο - Κροατία 2-3

Τσεχία - Γιβραλτάρ 6-0

Τελική βαθμολογία

1. Κροατία 8 (26-4) 22

2. Τσεχία 8 (18-8) 16

3. Νησιά Φερόε 8 (11-9) 12

4. Μαυροβούνιο 8 (8-17) 9

5. Γιβραλτάρ 8 (3-28) 0