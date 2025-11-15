Ελλάδα - Σκωτία: Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής

Ελλάδα - Σκωτία, βαθμολογία

Η Εθνική έφτασε τους έξι βαθμούς μετά τη νίκη επί της Σκωτίας. Η βαθμολογία στον τρίτο όμιλο.

Η Εθνική λύγισε 3-2 τη Σκωτία κι έφτασε τους έξι βαθμούς στον τρίτο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.

Οι Σκωτσέζοι, ωστόσο, παρά την ήττα τους είδαν τη Δανία να φέρνει 2-2 εντός με την αδύναμη Λευκορωσία. Είναι πίσω έναν βαθμό, αλλά θα υποδεχθούν τους Σκανδιναβούς την Τρίτη και με νίκη θα εξασφαλίσουν το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο!

Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στον τρίτο όμιλο των προκριματικών

Η πρώτη αγωνιστική 5/9

Δανία - Σκωτία 0-0

 

Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1

Η δεύτερη αγωνιστική 8/9

Λευκορωσία - Σκωτία 0-2

Ελλάδα - Δανία 0-3

Η τρίτη αγωνιστική 9/10

Σκωτία - Ελλάδα 3-1

Λευκορωσία - Δανία 0-6

Η τέταρτη αγωνιστική 12/10

Σκωτία - Λευκορωσία 2-1

Δανία - Ελλάδα 3-1

Βαθμολογία (5 αγώνες)

ΟΜ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜ.

1. Δανία 14-3 11
2. Σκωτία 9-5 10
3. Ελλάδα 10-12 6
4. Λευκορωσία 4-17 1

Η πέμπτη αγωνιστική 15/11

Δανία - Λευκορωσία 2-2

Ελλάδα - Σκωτία 3-2

Η έκτη αγωνιστική 18/11

Σκωτία - Δανία 21.45

Λευκορωσία - Ελλάδα 21.45

