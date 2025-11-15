Ελλάδα - Σκωτία: Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής
Η Εθνική λύγισε 3-2 τη Σκωτία κι έφτασε τους έξι βαθμούς στον τρίτο όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.
Οι Σκωτσέζοι, ωστόσο, παρά την ήττα τους είδαν τη Δανία να φέρνει 2-2 εντός με την αδύναμη Λευκορωσία. Είναι πίσω έναν βαθμό, αλλά θα υποδεχθούν τους Σκανδιναβούς την Τρίτη και με νίκη θα εξασφαλίσουν το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο!
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στον τρίτο όμιλο των προκριματικών
Η πρώτη αγωνιστική 5/9
Δανία - Σκωτία 0-0
Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1
Η δεύτερη αγωνιστική 8/9
Λευκορωσία - Σκωτία 0-2
Ελλάδα - Δανία 0-3
Η τρίτη αγωνιστική 9/10
Σκωτία - Ελλάδα 3-1
Λευκορωσία - Δανία 0-6
Η τέταρτη αγωνιστική 12/10
Σκωτία - Λευκορωσία 2-1
Δανία - Ελλάδα 3-1
Βαθμολογία (5 αγώνες)
ΟΜ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘΜ.
1. Δανία 14-3 11
2. Σκωτία 9-5 10
3. Ελλάδα 10-12 6
4. Λευκορωσία 4-17 1
Η πέμπτη αγωνιστική 15/11
Δανία - Λευκορωσία 2-2
Ελλάδα - Σκωτία 3-2
Η έκτη αγωνιστική 18/11
Σκωτία - Δανία 21.45
Λευκορωσία - Ελλάδα 21.45
