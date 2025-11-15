Η Ελλάδα προηγήθηκε 3-0, η Σκωτία απάντησε με δύο «κολλητά» γκολ και τα «γαλανόλευκα» λάθη της έδωσαν την ευκαιρία για ανατροπή. Τελικά η Εθνική πήρε νίκη γοήτρου (3-2), δείχνοντας πως το ταλέντο υπάρχει, αλλά χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση. Μπακασέτας (αποβλήθηκε), Καρέτσας και Τζόλης τα γκολ, στο ντεμπούτο Τεττέη, Κωστούλα.

Στο Φάληρο τελικώς είδαμε ματσάρα. Η Εθνική μας ομάδα έβγαλε ψυχή και ποδοσφαιρική ζωντάνια και υπέταξε τη Σκωτία με σκορ 3-2 στο Καραϊσκάκη παρότι σε αυτό το ματς πρακτικά κίνητρο είχαν οι Σκωτσέζοι.

Ελλάδα - Σκωτία: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο Γιοβάνοβιτς ως προς την 11άδα της Ελλάδας επέλεξε να ξεκινήσει βασικούς τους Ρέτσο και Μουζακίτη. Η σύνθεση της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Σκωτία: Βλαχοδήμος κάτω από τα δοκάρια, στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά οι Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος και Τσιμίκας. Κέντρο με τους Κουρμπέλη, Μουζακίτη και μπροστά τους τον Μπακασέτα, άκρα με Τζόλη και Καρέτσα και φυσικά φορ τον Παυλίδη.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Σκωτσέζων, Στιβ Κλαρκ, ανακοίνωσε ενδεκάδα...βαρβάτη και με όλα τα μεγάλα ονόματα όπως οι ΜακΤόμινεϊ, Ρόμπερτσον, Άνταμς και Φέργκιουσον.

Η ενδεκάδα της Σκωτίας: Γκόρντον, Χίκεϊ, Σουτάρ, Χάνλεϊ, Ρόμπερτσον, ΜακΓκίν, Φέργκιουσον, Ντόουκ, Κρίστι, ΜακΤόμινεϊ και Άνταμς. Η διάταξη: Γκόρντον κάτω από τα γκολπόστ, στην άμυνα οι Ρόμπερτσον, Χάνλεϊ, Σουτάρ και Χίκεϊ. Κέντρο με ΜακΓκίν και Φέργκιουσον, στα άκρα οι Ντόουκ και Κρίστι και ο ΜακΤόμινεϊ πίσω από τον φορ Άνταμς.

Άλλος το πιο μεγάλο κίνητρο, άλλος το πρώτο γκολ!

Η Εθνική μας ομάδα βρήκε πρώτη δίχτυα στον αγώνα παρότι θεωρητικά η Σκωτία... καιγόταν σαφώς πιο πολύ για τη νίκη. Στο 7' ήρθε στο Καραϊσκάκη το 1-0. Ο Βλαχοδήμος έκανε τη βαθιά μπαλιά, ο Παυλίδης κέρδισε την μπάλα και έκανε το σουτ που αποκρούστηκε.

Ωστόσο ο Μπακασέτας στην επαναφορά άνοιξε το σκορ με ένα δυνατό σουτ. Ακολούθως πήγε στον πάγκο της Ελλάδας θέλοντας να δείξει πώς αφιερώνει σε όλους το γκολ. Στη συνέχεια στο 18' ο Τζόλης είχε σουτ που αποκρούστηκε πολύ δύσκολα και ένα λεπτό μετά - έπειτα από συνεργασία με τον Παυλίδη - διπλή φάση για γκολ. Η Ελλάδα πίεσε και για άλλο γκολ και από στατικές φάσεις.

Στο 28' ο Γκόρντον θα μπλόκαρε εύκολα το σκαστό σουτ του Τζόλη. Στο 32' χάθηκε και άλλη φάση από τα πόδια του Παυλίδη. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου 45λεπτου ο τραυματισμός του Παυλίδη έφερε την είσοδο του Τεττέη στο πρώτο του παιχνίδι με την Εθνική μας ομάδα. Στις καθυστερήσεις οι Σκωτσέζοι είχαν δοκάρι από το σουτ του ΜακΤόμινεϊ. Πολύ λίγο μετά ο Άνταμς είχε κεφαλιά που έφυγε λίγο έξω. Στο 45+ ο Βλαχοδήμος έβγαλε τετ α τετ του Ντόουκ και στη συνέχεια έλαβε τέλος το πρώτο 45λεπτο με πολύ πιο καλή την Ελλάδα στο πιο μεγάλο σκέλος του και τη Σκωτία να απειλεί προς το τέλος.

Ο Καρέτσας πήγε να γίνει μοιραίος αλλά εξελίχθηκε σε ωραίο για το 2-0

Στο 48ο λεπτό ήταν που ο Καρέτσας έπειτα από έναν ελιγμό είχε ένα σουτ αρκετά έξω. Στο 53' η Σκωτία είχε τεράστια φάση. Ύστερα από λάθος του Καρέτσα ο Κρίστι βγήκε τετ α τετ, πέρασε την μπάλα στον Άνταμς, ο οποίος σούταρε σε άδεια από τερματοφύλακα εστία αλλά ο Καρέτσας γύρισε γρήγορα και έβαλε το μπλοκ στη φάση για να μην προκύψει το γκολ των Σκωτσέζων.

Στο 57' ήρθε το 2-0 από την πολύ καλή διπλή ενέργεια του Τεττέη που έφτιαξε στη συνέχεια τη φάση για το σουτ του Καρέτσα. Από τα πόδια ρτου Καρέτσα βγήκε το γκολ για το 2-0. Στο 61' ο Τεττέη έκανε πολύ ωραία κίνηση και σουτ που αποκρούστηκε και αμέσως μετά ο Κουλιεράκης είχε κεφαλιά στο δοκάρι από κόρνερ.

Γκολάρα ο Τζόλης και... πάρτι στο Καραϊσκάκη και στη συνέχεια το 3-2 και αποβολή του Μπακασέτα

Ο Τζόλης ήταν αυτός που στο 63' έβαλε γκολάρα μετά από τρομερό σουτ του για το 3-0. Και κάπως έτσι μετά ξεκίνησε το... πάρτι στο Καραϊσκάκη από περίπου 18.000 φιλάθλους και αυτό έγινε παρά το γκολ του Ντόουκ από κοντά στο 64' για το 3-1.

Το 3-2 ωστόσο στο 70' από τον Κρίστι ζόρισε την κατάσταση. Έπειτα από σέντρα του Ρόμπερτσον ο Κρίστι με γυριστή κεφαλιά μείωσε το σκορ σε 3-2. Λίγο πριν το 80' ο ΜακΤόμινεϊ είδε την προσπάθειά του από κοντά να δέχεται το stop του Βλαχοδήμου. Στο 84' υπήρξε η αποβολή του Μπακασέτα. Είδε 2η κίτρινη για φάουλ λίγα λεπτά μετά την πρώτη για διαμαρτυρίες στο πρώτο γκολ των Σκωτσέζων. Στα τελευταία λεπτά η Σκωτία πρέσαρε πολύ ενώ πήρε το χρίσμα με το πρώτο του ματς στην Ελλάδα και ο Κωστούλας. Το 3-2 ωστόσο δεν άλλαξε με τους φίλους της Εθνικής μας να αποθεώνουν τους διεθνείς μας.

MVP: Ο Τεττέη μαζί με τον Τζόλη. Για πρώτο παιχνίδι του στην Ελλάδα ο στράικερ της Κηφισιάς έφτιαξε το γκολ του Καρέτσα και γενικότερα έδωσε μεγάλες βοήθειες μπροστά. Βάζουμε εδώ και τον Τζόλη για τη γκολάρα του στο 63' που εν τέλει έκρινε και το σκορ.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ξεκάθαρα ο Βλαχοδήμος για τις επεμβάσεις που είχε. Ο Καρέτσας για την εικόνα του 2ου μέρους του καθώς έσωσε βέβαιο γκολ των Σκωτσέζων έπειτα βέβαια από δικό του λάθος και σκόραρε στο 2-0. Υπάρχει φυσικά και ο Μπακασέτας που σκόραρε για το 1-0 και αποβλήθηκε στο 84'.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Εκτός από τον Γκόρντον όλη η άμυνα των Σκωτσέζων. Σε κάκιστη κατάσταση. Οι μεσοεπιθετικοί τους ήταν σε πιο καλή μέρα και πιο θετικός από τη γραμμή κρούσης ο Ντόουκ που είχε και γκολ.

Η ΓΚΑΦΑ: Η φάση του 2-0 για την άμυνα της Σκωτίας. Έχασε τελείως και τον Τεττέη και τον Καρέτσα και ήρθε έτσι το 2ο γκολ της Ελλάδας. Για την Εθνική μας σίγουρα δεν ήταν καλές στιγμές για την άμυνά της οι φάσεις των 2 γκολ των Σκωτσέζων.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Κάποια λαθάκια σε κάρτες και φάουλ τα είχε η διαιτησία. Πχ ο ΜακΤόμινεϊ δεν τιμωρήθηκε με κάρτα για το χτύπημα στον Μπακασέτα στο πρώτο 45λεπτο.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Πολύ καλύτερη η Ελλάδα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα κόντρα στη Σκωτία. Δυστυχώς φύλαγε ένα πραγματικά ιδιαίτερα καλό παιχνίδι σε ένα χρονικό σημείο που δεν είχε αξία για την υπόθεση - πρόκριση. Τα είδε κάπως ζόρικα έπειτα από το 3-2, ωστόσο και πάλι άντεξε για να έρθει το νικηφόρο αποτέλεσμα.

ΕΛΛΑΔΑ: Βλαχοδήμος, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Μουζακίτης (89' Χατζηδιάκος), Μπακασέτας, Τζόλης (89' Κωστούλας), Καρέτσας (75' Μασούρας) και Παυλίδης (43' λ.τρ. Τεττέη).

ΣΚΩΤΙΑ: Γκόρντον, Ρόμπερτσον, Χάνλεϊ (75' ΜακΚένα), Σουτάρ, Χίκεϊ (75' Ράλστον), ΜακΓκίν, Φέργκιουσον, Ντόουκ (88' Χιρστ), Κρίστι (82' Ντάικς), ΜακΤόμινεϊ και Άνταμς (82' Σάνκλαντ).