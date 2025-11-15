Με τη συμπλήρωση των 90 λεπτών στον αγώνα της Ελλάδας με τη Σκωτία ο Χαράλαμπος Κωστούλας έκανε το ντεμπούτο του με το εθνόσημο, καθώς πέρασε ως αλλαγή αντί του Μουζακίτη.

Μετά τον Ανδρέα Τεττέη ακόμα ένας «rookie» έκανε το ντεμπούτο του με το εθνόσημο. Στο 90ο λεπτό του αγώνα της Ελλάδας με τη Σκωτία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέρασε στο ματς τον Χαράλαμπο Κωστούλα, αντί του Χρήστου Μουζακίτη, με τον νεαρό φορ της Μπράιτον να κάνει την παρθενική του εμφάνιση με την Εθνική ανδρών.

Αξιοσημείωτος και ο ρόλος στον οποίο χρησιμοποιήθηκε ο 18χρονος επιθετικός, καθώς ο Σέρβος Ομοσπονδιακός τεχνικός τον έβαλε χαφ, στο πλευρό των Κουρμπέλη και Μασούρα, σε μια... πειραματική τριάδα στον άξονα.

Στα τέσσερα λεπτά των καθυστερήσεων η Ελλάδα των δέκα παικτών έπαιξε με 5-3-1, καθώς Χατζηδιάκος, Ρέτσος και Κουλιεράκης ήταν τριπλέτα στόπερ, με Βαγιαννίδη - Τσιμίκα στα άκρα και μοναδικό προωθημένο τον Ανδρέα Τεττέη.

Τελικά η Εθνική κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα της, χάρη στον εξαιρετικό Οδυσσέα Βλάχοδήμο και πήρε τη νίκη με 3-2.