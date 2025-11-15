Ελλάδα - Σκωτία: Ο Καρέτσας έκανε σοβαρό λάθος και μετά γλίτωσε το 1-1
Τεράστια ευκαιρία στο 53' έχασε η Σκωτία για να ισοφαρίσει την Εθνική.
Ο Καρέτσας έκανε λάθος πάσα, ο Κρίστι πήρε τη μπάλα και βγήκε τετ α τετ με τον Βλαχοδήμο, αλλά προτίμησε να πασάρει στον αμαρκάριστο Άνταμς.
Αυτός στο ύψος του πέναλτι έκανε το δεξί πλασέ, αλλά ο Καρέτσας είχε κάνει σπριντ και έβαλε το σώμα του για να σταματήσει την πορεία της μπάλας στα δίχτυα. 'Ετσι διόρθωσε το λάθος του και γλίτωσε ένα σίγουρο γκολ.
Δείτε τη φάση
