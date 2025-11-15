Ο Καρέτσας στο 53' είπε όχι στον Άνταμς για το 1-1 της Σκωτίας στο ματς με την Εθνική.

Τεράστια ευκαιρία στο 53' έχασε η Σκωτία για να ισοφαρίσει την Εθνική.

Ο Καρέτσας έκανε λάθος πάσα, ο Κρίστι πήρε τη μπάλα και βγήκε τετ α τετ με τον Βλαχοδήμο, αλλά προτίμησε να πασάρει στον αμαρκάριστο Άνταμς.

Αυτός στο ύψος του πέναλτι έκανε το δεξί πλασέ, αλλά ο Καρέτσας είχε κάνει σπριντ και έβαλε το σώμα του για να σταματήσει την πορεία της μπάλας στα δίχτυα. 'Ετσι διόρθωσε το λάθος του και γλίτωσε ένα σίγουρο γκολ.

Δείτε τη φάση