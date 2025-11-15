Καταιγισμός ευκαιριών για τη Σκωτία στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, με τον ΜακΤόμινεϊ να σημαδεύει το δοκάρι του Βλαχοδήμου!

Πίεσε για την ισοφάριση η Σκωτία στο τέλος του ημιχρόνου και την άγγιξε σε δυο διαφορετικές περιπτώσεις με διαφορά μόλις μερικών δευτερολέπτων. Αρχικά στο 45΄+1΄ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με τρομερό σουτ τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Βλαχοδήμου. Στιγμές αργότερα κι έπειτα από σέντρα στη περιοχή, ο ξεχασμένος Άνταμς πήρε την κεφαλιά από θέση βολής, αλλά σημάδεψε την εξωτερική πλευρά των διχτύων.