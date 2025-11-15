Ελλάδα - Σκωτία: Ο ΜακΤόμινεϊ τράνταξε με σουτάρα το δοκάρι του Βλαχοδήμου (vid)
Καταιγισμός ευκαιριών για τη Σκωτία στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, με τον ΜακΤόμινεϊ να σημαδεύει το δοκάρι του Βλαχοδήμου!
Πίεσε για την ισοφάριση η Σκωτία στο τέλος του ημιχρόνου και την άγγιξε σε δυο διαφορετικές περιπτώσεις με διαφορά μόλις μερικών δευτερολέπτων. Αρχικά στο 45΄+1΄ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και με τρομερό σουτ τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Βλαχοδήμου. Στιγμές αργότερα κι έπειτα από σέντρα στη περιοχή, ο ξεχασμένος Άνταμς πήρε την κεφαλιά από θέση βολής, αλλά σημάδεψε την εξωτερική πλευρά των διχτύων.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.