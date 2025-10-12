Δανία - Ελλάδα: Βίντεο με τη δυναμική παρουσία των Ελλήνων οπαδών στην Κοπεγχάγη
Οι Έλληνες φίλαθλοι έχουν δημιουργήσει εξαιρετική ατμόσφαιρα στο «Πάρκεν».
Οι Έλληνες οπαδοί έχουν πάρει θέση στο ένα πέταλο του «Πάρκεν» και με τραγούδια και συνθήματα έχουν ήδη δημιουργήσει εξαιρετική ατμόσφαιρα πριν τη σέντρα του κρίσιμου αγώνα με τη Δανία.
Δείτε το βίντεο του Gazzetta και φωτογραφίες.
«Γαλανόλευκος» παλμός και στην Κοπεγχάγη από τους φίλους της Εθνικής!October 12, 2025
Αποστολή στην Κοπεγχάγη: Δημήτρης Τομαράς#europeanqualifiers #roadtoworldcup #ethnikiomada pic.twitter.com/PjXqn2fzGG
@Photo credits: INTIME, eurokinissi
