Δανία - Ελλάδα: Βίντεο με τη δυναμική παρουσία των Ελλήνων οπαδών στην Κοπεγχάγη

Δανία - Ελλάδα

Οι Έλληνες φίλαθλοι έχουν δημιουργήσει εξαιρετική ατμόσφαιρα στο «Πάρκεν».

Οι Έλληνες οπαδοί έχουν πάρει θέση στο ένα πέταλο του «Πάρκεν» και με τραγούδια και συνθήματα έχουν ήδη δημιουργήσει εξαιρετική ατμόσφαιρα πριν τη σέντρα του κρίσιμου αγώνα με τη Δανία.

Δείτε το βίντεο του Gazzetta και φωτογραφίες.

 

@Photo credits: INTIME, eurokinissi
     

    ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ MUNDIAL Τελευταία Νέα