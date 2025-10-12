Εθνική Ελλάδας: Η 11άδα του Γιοβάνοβιτς με Βλαχοδήμο, Καρέτσα και Ιωαννίδη
Πήρε τις αποφάσεις του ο κόουτς Γιοβάνοβιτς επί της 11άδας της Ελλάδας. Ο Βλαχοδήμος ξεκινά βασικός αντί του Τζολάκη, ο Ρότα δεξιά αντί του Βαγιαννίδη, ο Καρέτσας ως εξτρέμ αντί του Μασούρα και ο Ιωαννίδης στη θέση του Παυλίδη. Σε επίπεδο αλλαγών οι πιο μεγάλες ανατροπές ή εκπλήξεις έχουν να κάνουν με τον γκολκίπερ και τη θέση του δεξιού μπακ.
Η διάταξη της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος στο τέρμα, άμυνα με Τσιμίκα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο και Ρότα. Κέντρο με τους Ζαφείρη και Κουρμπέλη και πίσω από τον φορ Ιωαννίδη ο Μπακασέτας. Άκρα με Τζόλη και Καρέτσα.
