Έγιναν γνωστές οι αποφάσεις του Γιοβάνοβιτς για τον αγώνα της Ελλάδας κόντρα στη Δανία στο Πάρκεν. Δανία, αποστολή: Δημήτρης Τομαράς.

Πήρε τις αποφάσεις του ο κόουτς Γιοβάνοβιτς επί της 11άδας της Ελλάδας. Ο Βλαχοδήμος ξεκινά βασικός αντί του Τζολάκη, ο Ρότα δεξιά αντί του Βαγιαννίδη, ο Καρέτσας ως εξτρέμ αντί του Μασούρα και ο Ιωαννίδης στη θέση του Παυλίδη. Σε επίπεδο αλλαγών οι πιο μεγάλες ανατροπές ή εκπλήξεις έχουν να κάνουν με τον γκολκίπερ και τη θέση του δεξιού μπακ.

Η διάταξη της Εθνικής Ελλάδας: Βλαχοδήμος στο τέρμα, άμυνα με Τσιμίκα, Κουλιεράκη, Μαυροπάνο και Ρότα. Κέντρο με τους Ζαφείρη και Κουρμπέλη και πίσω από τον φορ Ιωαννίδη ο Μπακασέτας. Άκρα με Τζόλη και Καρέτσα.