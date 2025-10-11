Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι διαχειρίζεται ένα πολύ καλό γκρουπ και πιστεύει ότι μπορεί η Εθνική να κάνει ένα πλήρες παιχνίδι στη Δανία. Αποστολή στην Κοπεγχάγη Δημήτρης Τομαράς.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς περιμένει από την Εθνική ένα γεμάτο ματς στη Δανία.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, μάλιστα, προσπαθεί να κάνει την Ελλάδα να παίζει σύγχρονο ποδόσφαιρο κι όχι «κλεφτοπόλεμο». Σ' ερώτηση, λοιπόν, για το γεγονός ότι η Σκωτία πήρε την ισοπαλία στην Κοπεγχάγη στην πρεμιέρα των προκριματικών, στηριζόμενη στην άμυνα και μόνο, τόνισε ότι θέλει να παίξει διαφορετικά... Όπως κάνει εδώ κι έναν χρόνο.

Για το τι χρειάζεται για τη νίκη: «Πρέπει να κάνουμε ένα πλήρες παιχνίδι. Στη Γλασκώβη σε μεγάλη διάρκεια του ματς ήταν από τα πιο καλά μας παιχνίδια. Η Δανία είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου και ο αγώνας μας θα πρέπει να ειναι μία συνέχεια του ματς με τη Σκωτία.

Πρέπει ν' αποφύγουμε τα λάθη που κάναμε με τη Σκωτία. Δεν ήταν λάθη που γίνονται συχνά. Μπορούν να συμβούν, αλλά δεν είναι συνηθισμένα. Θα πρέπει να είμαστε επιθετικοί. Να έχουμε όλα τα στοιχεία που δεν είχαμε στο πρώτο παιχνίδι με τη Δανία. Ο αντίπαλος δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με τον αγώνα στην Ελλάδα».

Για το αν θα γίνουν αλλαγές, παρά την καλή εικόνα στη Σκωτία: «Υπάρχει μία απογοήτευση όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι στη Σκωτία. Έχουμε ακόμα μία προπόνηση, υπάρχουν διάφορες σκέψεις κι ανάλογα με την αίσθηση που θα έχω για τους ποδοσφαιριστές... Δεν υπάρχει παίκτης που δεν θέλει ν' αγωνιστεί ανεξάρτητα την κούραση. Έχω την τύχη να διαχειρίζομαι ένα πολύ καλό γκρουπ και θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όπως κάνουμε εδώ κι έναν χρόνο».

Για το αν μπορεί η Εθνική να κάνει κάτι ανεξήγητο, όπως έκανε η Σκωτία εναντίον μας: «Στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται και ειδικά στο επίπεδο των εθνικών ομάδων. Είναι παιχνίδια που γίνονται σε σύντομο διάστημα, δεν υπάρχει χρόνος για προετοιμασία. Επειδή η ποιότητα των παικτών είναι υψηλή, κάθε λάθος που οφείλεται σε έλλειψη συγκέντρωσης, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα

Για τα έξι γκολ που δέχθηκε η Ελλάδα σε δύο αγώνες: «Η Εθνική δεν παίζει για την ισοπαλία. Πρέπει να πιεστούμε και να διεκδικήσουμε τη νίκη. Στα δύο τελευταία παιχνίδια δεχθήκαμε έξι γκολ που είναι ανεπίτρετο για τους στόχους που έχουμε. Κάναμε σπάνια λάθη. Ατομικά. Τα πληρώσαμε. Είναι παιχνίδι λαθών το ποδόσφαιρο, αλλά είναι πολλά τα γκολ

Πάντα ελπίζουμε στην τύχη, αλλά δεν μπορούμε.να βασιστούμε σ' αυτή. Πιστεύω περισσότερο στην ικανότητα των παικτών μας παρά στην τύχη».

Για το ματς Δανία - Σκωτία, όπου η φιλοξενούμενη πήρε την ισοπαλία με καλή άμυνα: «Το είδα το παιχνίδι. Εγώ δεν πρόκειται να παίξω όπως η Σκωτία εδώ, ανεξαρτήτως τους παίκτες. Τέτοια δεν μπορώ να κάνω».

Για την κριτική που δέχθηκε η Εθνική μετά την ήττα στη Σκωτία: «Αγαπάμε τα αποτελέσματα. Η Ελλάδα το έχει αυτό. Την αποφεύγω την κριτική εάν δεν κερδίζουμε. Περισσότερο με ενδιαφέρει η ομάδα να μείνει σταθερή στην αξία της. Μου αρέσει αυτό. Σου ξυπνά τον εγωισμό. Η σκληρή κριτική στους παίκτες με πειράζει. Τους θαυμάζω. Μόνο για αυτούς. Εμένα δεν με ενοχλεί, δεν με πειράζει η κριτική».