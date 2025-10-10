Οι δηλώσεις του αρχηγού της Εθνικής Ελλάδας, Τάσου Μπακασέτα, στη μεικτή ζώνη του Hampden Park μετά την ήττα από τη Σκωτία. Αποστολή στη Γλασκώβη: Δημήτρης Τομαράς

Η Ελλάδα αδίκησε τον εαυτό της, καθώς παρά την καλή της εμφάνιση ηττήθηκε από τη Σκωτία στη Γλασκώβη, με 3-1. Ο αρχηγός της Εθνικής, Τάσος Μπακασέτας, μίλησε στους απεσταλμένους του Τύπου στη μεικτή ζώνη του Hampden Park και... ύψωσε «ασπίδα» στον Κωσταντή Τζολάκη, για το λάθος που έκανε.

Oι δηλώσεις του Μπακσέτα

«Νομίζω είναι πολύ άδικο το αποτέλεσμα, όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Σίγουρα θα μπορούσαμε να σκοράρουμε πιο νωρίς επειδή είχαμε τις ευκαιρίες. Βάλαμε ένα γκολ στη ροή του παιχνιδιού, στην επόμενη φάση δεχτήκαμε γκολ από στημένο και μετά δεύτερο από στημένο. Μετά μπήκε το τρίτο γκολ και έγιναν πιο δύσκολα τα πράγματα. Θεωρώ πως δεν απειληθήκαμε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Aκόμα και τα γκολ που δεχτήκαμε ήταν με κόντρες. Ήταν να γίνει. Κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που είναι πολύ σημαντικό για μας και θα προσπαθήσουμε να νικήσουμε γιατί είμαστε μέσα στην προσπάθεια πρόκρισης στο Μουντιάλ».

Για το αν η εικόνα της Εθνικής δίνει την πίστη για το 3/3, το οποίο εάν το πετύχει η Εθνική θα κλειδώσει τη 2η θέση: «Βέβαια μας δίνει την πίστη. Δεν έχουμε χάσει ποτέ την πίστη μας. Δεν χάνεται η πίστη. Όπως ξέρετε κι εσείς που βλέπεται τόσα χρόνια και ξέρουμε κι εμείς που αγωνιζόμαστε δεν νικάει πάντα ο καλύτερος. Είναι δύσκολο αλλά θα το αποδεχτούμε. Όλα είναι ανοιχτά. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Είναι δύσκολος ο δρόμος. Επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο αλλά είμαστε μαθημένοι σε αυτά. Ποτέ δεν ήταν στόχος μας η 2η ή η 3η θέση. Εξ αρχής είχαμε στόχη την 1η θέση. Είναι καλές ομάδες. Είμαστε κι εμείς καλή ομάδα και προχωράμε».

Για το αν μίλησε στους συμπαίκτες του μετά το ματς ως αρχηγός: «Δεν χρειάζεται. Η φιλοσοφία μου είναι πως μετά τα παιχνίδια δεν είναι η κατάλληλη ώρα».

Για το τι πρέπει να αλλάξει η ομάδα ενόψει Δανίας: «Θεωρώ πως κάναμε απόψε καταπληκτικό παιχνίδι σε όλες τις γραμμές. Δεν απειληθήκαμε, δεν ακουμπήσανε την μπάλα, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και είχαμε την κατοχή και την μπάλα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η ζωή και προχωράμε. Όλοι μας έχουμε ζήσει ανάλογες στιγμές. Δεν βάζει κανείς μας το κεφάλι κάτω. Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάποιο τσιπάκι. Δεν είναι προβληματική η εικόνα της ομάδας. Υπάρχει απογοήτευση αλλά υπάρχει και το γήπεδο. Χάσαμε με ψηλά το κεφάλι. Πονάει και είναι άσχημο αλλά όλοι έχουμε εμπειρίες από μικρή ηλικία για να διαχειριστούμε αυτά τα συναισθήματα. Όταν παίζεις για τη χώρα σου δεν υπάρχουν δικαιολογίες για ψυχολογία».

Για το λάθος του Τζολάκη: «Συμβαίνει. Μπάλα είναι. Θα τρελαθούμε; Ο πρώτος ή ο τελευταίος είναι; Δεν έγινε κάτι. Μην τρελαθούμε. Μη στήνουμε παίκτες στον τοίχο για μισό λάθος. Εμείς δεν κάνουμε λάθη; Το ποδόσφαιρo είναι παιχνίδι λαθών. Ξέρουμε την αξία του και είναι φανταστικό παιδί».