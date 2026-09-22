Για περιορισμένο χρονικό διάστημα θα είναι ακόμα διαθέσιμα τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στη Σερβία.

Ραντεβού έχει η Γαλανόλευκη κόντρα στη Σερβία (24/9, 21:45, Live από το Gazzetta) για την πρώτη αγωνιστική των Nations League. Όπως έκανε γνωστό η ΕΠΟ τα εισιτήρια για όσους επιθυμούν να ταξιδέψουν για να βρεθούν στο πλευρό της εθνικής θα είναι διαθέσιμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σερβία στις 24 Σεπτεμβρίου (21:45) στο Βελιγράδι, στο Στάδιο Rajko Mitic, και τα εισιτήρια που απομένουν για τους Έλληνες φιλάθλους θα είναι διαθέσιμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, ώστε σε δύο ημέρες να ζήσουν από κοντά την ιστορική πρεμιέρα της Εθνικής στην ελίτ κατηγορία της διοργάνωσης. Οι φίλαθλοι που θέλουν να βρεθούν στο πλευρό των διεθνών αυτή την ξεχωριστή στιγμή μπορούν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους μέσω της πλατφόρμας pame-ethniki, πατώντας ΕΔΩ.»