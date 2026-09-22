Εθνική Ελλάδας: Το Football Meets Data προβλέπει πού θα τερματίσει στο Nations League
Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στη δράση, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (24/9, 21:45) φιλοξενείται στο Βελιγράδι από τη Σερβία, για την 1η αγωνιστική της League A του Nations League.
Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συγκεντρώθηκε και ξεκίνησε την προετοιμασία του, ενόψει αυτής της σειράς των τεσσάρων αγώνων που θα δώσει, μέχρι και την 4η Οκτωβρίου που θα φιλοξενήσει τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας.
Στο ενδιάμεσο, θα παίξει ξανά με τα Πάντσερ (27/9) και θα υποδεχθεί τους Ολλανδούς στη Θεσσαλονίκη (1/10). Στο πλαίσιο αυτό, το Football Meets Data προβλέπει την τελική κατάταξη της «γαλανόλευκης». Βάσει των εκτιμήσεων και της ανάλυσης του υπερυπολογιστή, η Εθνική μας θα τερματίσει στην 3η θέση του ομίλου, με 6.4 Xpoints.
Αυτό σημαίνει (αν επιβεβαιωθεί) πως θα βρεθεί σε μπαράζ ανόδου-παραμονής.
Η κατάταξη του ομίλου σύμφωνα με το Football Meets Data:
- Ολλανδία 11 Xpoints
- Γερμανία 9.6 Xpoints
- Ελλάδα 6.4 Xpoints
- Σερβία 6.2 Xpoints
Το ποσοστό ανά θέση για την Ελλάδα
1η θέση - 7.7%
2η θέση - 18.5%
3η θέση - 32.7%
4η θέση - 41%
🏁 UEFA Nations League 2026/27, projected outcomes:— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 22, 2026
🏆 QF: 🇪🇸🇫🇷🇳🇱🇵🇹🏴🇳🇴🇩🇪🇧🇪
⬆️ to A: 🇨🇭🇦🇹🇺🇦🇸🇪
⬆️ to B: 🇸🇰🇦🇱🇮🇸🇲🇪
🔁 A/B play-offs: 🇭🇷🇬🇷🇹🇷🇷🇸 v 🇵🇱🇭🇺🏴🇽🇰
🔁 B/C play-offs: 🇧🇦🇮🇱☘️🇲🇰 v 🇫🇮🇦🇲🇧🇬🇰🇿
⬇️ to B: 🏴🇨🇿
⬇️ to C: no one directly
👉 Full team-level probabilities and scenarios… pic.twitter.com/ACnnojbZHp
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.