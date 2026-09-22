Εθνική Ελλάδας: Το Football Meets Data προβλέπει πού θα τερματίσει στο Nations League

Εθνική Ελλάδας: Το Football Meets Data προβλέπει πού θα τερματίσει στο Nations League

Μανώλης Μακρόπουλος
Εθνική Ελλάδας: Το Football Meets Data προβλέπει πού θα τερματίσει στο Nations League

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Η Εθνική Ελλάδας ρίχνεται στη μάχη της League A του Nations League και το Football Meets Data προβλέπει την τελική της θέση.

Η Εθνική Ελλάδας επιστρέφει στη δράση, καθώς το βράδυ της Πέμπτης (24/9, 21:45) φιλοξενείται στο Βελιγράδι από τη Σερβία, για την 1η αγωνιστική της League A του Nations League.

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συγκεντρώθηκε και ξεκίνησε την προετοιμασία του, ενόψει αυτής της σειράς των τεσσάρων αγώνων που θα δώσει, μέχρι και την 4η Οκτωβρίου που θα φιλοξενήσει τη Γερμανία στο γήπεδο της Τούμπας.

Στο ενδιάμεσο, θα παίξει ξανά με τα Πάντσερ (27/9) και θα υποδεχθεί τους Ολλανδούς στη Θεσσαλονίκη (1/10). Στο πλαίσιο αυτό, το Football Meets Data προβλέπει την τελική κατάταξη της «γαλανόλευκης». Βάσει των εκτιμήσεων και της ανάλυσης του υπερυπολογιστή, η Εθνική μας θα τερματίσει στην 3η θέση του ομίλου, με 6.4 Xpoints.

Αυτό σημαίνει (αν επιβεβαιωθεί) πως θα βρεθεί σε μπαράζ ανόδου-παραμονής.

 

Η κατάταξη του ομίλου σύμφωνα με το Football Meets Data:

  1. Ολλανδία 11 Xpoints
  2. Γερμανία 9.6 Xpoints
  3. Ελλάδα 6.4 Xpoints
  4. Σερβία 6.2 Xpoints

Το ποσοστό ανά θέση για την Ελλάδα

1η θέση - 7.7%

2η θέση - 18.5%

3η θέση - 32.7%

4η θέση - 41%

@Photo credits: INTIME
     

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